Ein Teil des Mobile Geeks Teams wird, wie jedes Jahr, auf der CES 2018 in Las Vegas vertreten sein. Dort werden wir für euch die neusten technischen Highlights erkunden und darüber berichten. Doch Las Vegas ist groß und die Messe findet nicht nur in einer Halle statt, sondern sie ist in der gesamten Stadt verteilt. Um trotzdem von A nach B zu kommen, sind Taxis oder auch Anbieter wie Lyft und Uber goldwert. Passend zur weltweit größte Elektronikmesse bietet Lyft daher Fahrten in autonomen Fahrzeugen von Aptiv an.

Das Unternehmen selbst hat sich im letzten Jahr vom Automobilzulieferer Delphi abgespalten. Im Gegensatz zu ihnen, ist der Anbieter Lyft ein blutiger Anfänger, was den Bereich des autonomen Fahrens angeht. Sie gehen ein großes Risiko ein, indem sie die selbstfahrenden Autos auf öffentlichen Straßen präsentieren. Normalerweise passiert so eine Vorstellung auf geschlossenen Parkplätzen.

In dem autonomen Fahrzeug bleibt man trotzdem nicht ganz allein. Ein Sicherheitsfahrer ist für den Fall der Fälle mit an Bord, jedoch umfasst sein Job nun nicht mehr das Fahren, sondern vielmehr das Aufpassen. Denn die Fahrten beinhalten schwierige Manöver, wie beispielsweise Autobahnverbindungen, überfüllte Stadtstraßen mit Fußgängern und Radfahrern sowie einen Tunnel. Aptiv hat mehrere Jahre damit zugebracht, alle Straßen, Kreuzungen und Ecken von Las Vegas zu kartieren.

Die Fahrten werden von acht BMW 5er Limousinen von Aptiv durchgeführt, die Passagiere vom Convention Center zu 20 festgesetzten Zielen kutschieren. Bevor die Fahrt allerdings beginnt, ertönt in dem Wagen ein kurzer Vortrag darüber, welchen positiven Einfluss automatisierte Autos auf unser aller Leben haben wird. Außerdem wird es einen Menschen geben, der den Mitfahrenden die Funktionen des Fahrzeugs erklärt.

Die selbstfahrenden Taxis von Aptiv und Lyft werden nicht die einzige Gelegenheit für CES-Teilnehmer sein, autonomes Fahren zu erleben. Die Stadt Las Vegas wird eine Flotte von selbstfahrenden Shuttles betreiben, die von der Bostoner Verkehrsgesellschaft Keolis und dem französischen Technologieunternehmen Navya entwickelt wurden.

Passagiere, die an solch autonomen Fahrten teilnehmen wollen, mussten sich bereits im Voraus registrieren. Wenn wir die Chance dazu bekommen, eins der selbstfahrenden Taxis auszuprobieren, werden wir euch natürlich daran teilhaben lassen.

