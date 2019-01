Smart Home CES 2019: Braucht eine Katzentoilette IoT-Anbindung?

Auf der CES 2019 stellt die Firma Purrsong ein smartes Katzenklo vor, das den Namen LavvieBot trägt. Es reinigt sich selber und informiert den Besitzer stets über Statusupdates. Da schauen wir uns doch direkt mal an, was das Gerät so drauf hat und ob man wirklich eine App zum Katzenklo braucht?