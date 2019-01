CES 2019: Huawei MateBook 13 – Ultradünnes Notebook mit GeForce MX150 vorgestellt

Huawei hat heute auf der CES 2019 das Huawei Matebook 13 vorgestellt. Es handelt sich dabei um ein ultradünnes Notebook, welches man als kleineren und günstigeren Bruder des Huawei Matebook X Pro sehen kann. Letzteres hatten wir zumindest als eines der besten portablen Notebooks auf dem Markt bezeichnet und auch ich nutze es weiterhin aktiv zum mobilen Bloggen und für den Videoschnitt.

Das Huawei Matebook 13 fällt durch seine qualitativ hochwertige Verarbeitung auf. Das Gehäuse besteht aus Aluminium mit einem softeren, etwas glänzendem Finish und es wurde wieder sehr auf Details am Gehäuse geachtet. Insgesamt wiegt es ca. 1,3 kg und die Abmessungen betragen ca. 28,6 x 21,1 x 1,5 mm, wodurch es nicht nur besonders dünn, sondern auch leicht ist. Die Tastatur ist spritzwassergeschützt mit 1,2 mm Tastenhub. Darunter befindet sich das große Trackpad mit Gestenunterstützung. Huawei-typisch kommt das Huawei Matebook 13 mit einem Powerbutton mit integriertem superschnellen Fingerabdrucksensor, direkt beim starten entsperrt. Dabei kann es unterschiedliche Nutzer direkt beim start erkennen und die jeweilige Umgebung starten.

Am Gehäuse selbst befinden sich neben dem 3,5 mm Klinkenanschluss auch zwei USB-C Anschlüsse. Dabei dient das eine zum Laden des 41,7 Wh Akkus mit dem 65 Watt Lader, der nach 15 Minuten Ladung eine Nutzungszeit von 2,5 Stunden bringen soll. Dieser soll bis zu 10 Stunden Videowiedergabe mit der integrierten GPU und etwa 9,6 Stunden mit der dedizierten GPU schaffen. Bei dem zweiten Port gibt es leider keine genauen Angaben. Ich würde aber zumindest von USB 3.1 (Thunderbolt 3) ausgehen. Wer einen USB-A Anschluss braucht kriegt diesen mit dem MateDock 2, der im Lieferumfang enthalten ist.

Das Display ist, wie der Name suggeriert, 13 Zoll groß mit einem Verhältnis von 3:2, 2k Auflösung (2160 x 1440) mit 200 PPI und kann den sRGB Farbraum zu 100% wiedergeben. Dabei beträgt das Verhältnis Display zu Körper 88%, womit sich 4,4 mm dünne Ränder ergeben. Das Audiovisuelle Erlebnis wird mit Dolby Atmos Unterstützung der Lautsprecher vervollständigt.

Im Inneren befinden sich Intel Prozessoren der 8. Generation (Whiskey Lake). Zwei Versionen werden erhältlich sein:

Intel Core i5-8265U CPU mit Intel UHD Graphics 620 und 256GB NVMe PCIe SSD

Intel Core i7-8565U CPU mit NVIDIA® GeForce MX150 (TDP 25W, 2 GB GDDR5, 512GB NVMe PCIe SSD

Mit der UHD 620 sollte also genug Leistung für diverse alltägliche Anwendungen vorhanden sein und mit der MX150 ist professionelleres Arbeiten (wie z.B. einfacher 4k Videoschnitt) möglich. Bei dem Arbeitsspeicher ist man auf 8 GB RAM beschränkt. Gekühlt wird das Ganze mit der Huawei Shark Fin Design 2.0 Technologie, die die Lautstärke der Lüfter nochmal verringern, aber gleichzeitig für mehr Durchlüftung sorgen soll.

Kosten soll das Huawei Matebook 13 999$ in der i5 Variante und 1.299$ in der i7 Variante, also umgerechnet etwa 999 und 1299 Euro (mit Steuern) und ist ab dem 29. Januar in den USA erhältlich. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, ob wir mit einem Verkauf in Deutschland rechnen können. Zumindest ist es bisher nur auf der US-Webseite des Herstellers gelistet. Es handelt sich definitiv um ein interessantes Gesamtpaket, weshalb es natürlich schade wäre.