CES 2019: Lenovo zündet Produktfeuerwerk

Lenovo setzt dieses Jahr besonders auf Gaming – hierfür haben wir euch schon die Produkte der Legion-Reihe gezeigt. Zudem springt der Hersteller gleich doppelt auf den Smarthome-/Smartspeaker-Trend auf und zeigt zum einen die Smart Clock mit Google Assistent, zum anderen die Smart Tablets mit Amazon Alexa. Neben diesen Neuvorstellungen gibt es natürlich auch noch klassische Notebooks und jede Menge interessantes Zubehör.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon

Auch in Sachen Business Notebooks gibt es Neuigkeiten, da wäre zum Beispiel das ThinkPad X1 Carbon in der siebten Auflage. Bei einem Gewicht von nur 1,11 kg und einer Dicke von 14,95 mm verbaut der Hersteller Intel Prozessoren der achten Generation mit bis zu 16 GB Arbeitsspeicher, bis zu 2 TB PCIe SSD und ein 14 Zoll FHD-Display. Auch bei den Anschlüssen gibt es viel Power – 2 x USB 3.1 und 2 x Thunderbolt 3. Dazu kommt ein klassischer 3,5mm Klinke-Anschluss.

Für Sicherheit soll ein Fingerprint-Reader sorgen, hinzu kommt eine Infrarot-Kamera. Das Sound-System kommt von Dolby Atmos, vier Far-Field Mikrofone warten auf eure Spracheingabe. Der Akku besitzt eine Kapazität von 51 Wh, laut MobileMark 2014 erreicht ihr so eine Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden.

Das X1 Carbon soll ab Juni 2019 erhältlich sein, für eine UVP von 1.709,99 US-Dollar.

Lenovo ThinkPad X1 Yoga

Auch die Yoga-Reihe macht Fortschritte, der Hersteller zeigt das 1,37 kg schwere ThinkPad Yoga der vierten Generation. Das 14 Zoll FHD-Display kann mit dem 360 Grad Scharnier in jede beliebige Position gebracht werden.

Die sonstige Ausstattung entspricht dem X1 Carbon, das Gewicht liegt bei 1,37 kg. Auch dieses Modell soll im Juni in den Handel kommen, die UVP fällt mit 1.929,99 US-Dollar etwas höher aus.

Lenovo ThinkVision P44W Ultra Wide Display

14 Zoll sind euch nicht genug? Dann solltet ihr euch den ThinkVision P44W ansehen. Das externe Ultra Wide Display bietet beeindruckende 43,4 Zoll bei einer Auflösung von 3840 x 1200 Pixeln. Das Seitenverhältnis liegt somit bei 32:10, das Display ist HDR400 zertifiziert und besitzt eine Bildwiederholrate von 144 Hz. Die Reaktionszeit liegt bei akzeptablen 4 ms.

In Bezug auf die Anschlüsse gibt es jede Menge Spielraum, das ThinkVision P44W bietet 2 x HDMI 2.0, DP 1.4, USB 3.1 Type-C (Gen2), USB 3.1 Type-C (Gen1), Audio Out I USB Hub 4 x USB3.0 (1 with BC 1.2).

Das Display soll ab April 2019 verfügbar sein, für einen Preis von 1.299 Euro.

Lenovo Kamera und Lautsprecher

Weiter geht es im Business-Bereich mit der VoIP 360 Camera, sie bietet 360 Grad Video und Audio, ideal für das nächste größere Meeting. Dabei wiegt das Zubehör nur 186 Gramm bei einer Größe von 9 cm. Die Kamera wird mittels USB-C mit dem Notebook verbunden und ab März für 249,99 US-Dollar erhältlich sein.

Etwas Freizeit-tauglicher wird es mit dem Lenovo 7000 Ultraportable Bluetooth Speaker, der dünnste Lautsprecher seiner Art. Das Gehäuse ist nur 11 mm dick, trotz der kompakten Maße finden vier Lautsprecher in dem Gehäuse Platz. Damit möchte er für 360 Grad Sound sorgen. Trotz des kleinen Gehäuses soll der Akku für bis zu acht Stunden Wiedergabe reichen. Premium ist leider auch der Preis – der Lautsprecher soll für 149,99 US-Dollar ab April 2019 lieferbar sein.

Lenovo USB-C Zubehör

So praktisch USB-C auch sein mag, nach wie vor bieten nur wenige Geräte eine direkte USB-C Verbindung an. Dementsprechend wird Zubehör nötig – wie der Powered USB-C Travel Hub von Lenovo. In Sachen Anschlüsse bekommen wir so VGA, HDMI, Ethernet, USB 3.1, USB 3.0 und einen USB-C Netzteilanschluss geboten. Der Hub kommt bereits im Januar in den Handel – für 79,99 US-Dollar.

Lenovo trumpft auf

Kaum ein Elektronik-Hersteller konnte derartig viele Produkte auf der CES 2019 zeigen wie Lenovo. Dabei beweist der Hersteller, dass Notebooks nicht alles sind – der Konzern zeigt interessante neue Produkte für neue und alte Kundensegmente.