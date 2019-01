Eine der größten Showfloors auf der CES gehört natürlich den Autos und auch dieses Jahr wird es von uns einige News zu den Neuheiten in diesem Bereich gebe. Eine kommt jetzt schon und zwar über eine Ankündigung von Hyundai, die ein neues Auto präsentieren werden, das nicht nur fahren, sondern auch wandern und klettern kann. Das Konzept wurde auf den Namen Elevate getauft und vereint Aspekte der Robotik und der Elektrofahrzeugtechnik zu einem vierbeinigen Prototyp.

Mit ihm sollen neue Möglichkeiten der Fahrzeugmobilität eröffnet werden, denn das Auto fährt nicht mehr, sondern kann auf vier Beinen laufen. Die Einsatzmöglichkeiten für ein solches Auto sind fast unendlich, aber Hyundai konzentriert sich zunächst auf Notfallsituationen. Die schlanke Karosserie des Fahrzeugs hat genug Platz, um eine Trage mit einem Patienten an Bord zu transportieren und die großen Seitentüren bieten den Einsatzkräfte viel Raum zur Behandlung von Patienten.

Die vier Beine unter dem Fahrzeug können unterschiedlich ausgefahren werden und ermöglichen es dem Auto, sich über verschieden unebenes Terrain zu bewegen, da es einfach über Hindernisse drüber steigen kann. Das einzige Problem bei solch einem Konzept ist die Balance, denn je höher die Karosserie auf den Beinen sitzt, desto weniger Stabilität gibt sie her. Die Räder sind außerdem ziemlich klein und die Reifen haben wenig Profil, was bedeutet, dass das Fahrzeug bei einigen Geländebedingungen Schwierigkeiten haben könnte.

Doch ich denke, besonders in felsiger Umgebung wird das Elevate Fahrzeug seine Vorteile ausspielen können und in Krisengebieten oder bei Naturkatastrophen kann das Auto bestimmt gut eingesetzt werden, um Menschen in Not zu erreichen. Doch natürlich bleibt abzuwarten, ob dies die Zukunft der Rettungsfahrzeuge ist. Hyundai beschreibt das Projekt als “Designkonzept und Prototyp”, so dass nicht klar ist, ob und wann sie dieses Fahrzeug kommerziell produzieren werden.

Außerdem gehören zur Vermarktung auch einige Tests und Zulassungen. Ich denke aber, die Tatsache, dass ein Prototyp existiert, sollte zeigen, dass das Konzept funktioniert könnte. Hyundai wird das Fahrzeug auf der CES 2019 in Las Vegas präsentieren und vielleicht bekommen wir dann ein paar mehr Einblicke in das Konzeptauto.

via: digitaltrends