CES 2019: Smarte Steckdose für einen besseren Energiehaushalt

Currant ist bisher noch ein sehr unbekanntes Startup – kein Wunder, erst im November kündigten sie ihr erstes Produkt an und präsentieren dieses nun auch auf der CES 2019 in Las Vegas. Bei Currant widmet man sich der Entwicklung intelligenter Produkte zur Senkung des Energieverbrauchs und hier kommt der sogenannte Smart Wall Outlet zum Einsatz, der auch auf einer künstlicher Intelligenz basiert. Dieses Gerät ist eine smarte Alternative zur Steckdose und es analysiert den Stromverbrauch und empfiehlt, welche Geräte ausgeschaltet werden sollten, um Strom zu sparen.

Die Steckdose ist in einer 15-Ampere-Version für den privaten Gebrauch und einer 20-Ampere-Version für den gewerblichen Bereich erhältlich. Beide Modelle werden über die Currant App für iOS oder Android und mit Amazon Alexa und Google Assistant gesteuert. Die Steckdose analysiert den Stromverbrauch in Echtzeit und zeigt in der App Diagramme an, die den Verbrauch und die Kosten nach Stunde, Tag, Monat oder Jahr aufschlüsseln. Warnmeldungen benachrichtigen einen, wenn sich etwas ändert und ein Gerät eine bestimmte Leistungsstufe verwendet.

“Millionen von Menschen unterschätzen die Auswirkungen, die inaktive Geräte auf ihre Stromrechnung haben. Currant geht dieses Problem an, indem es Nutzungsmuster analysiert und einfache, maßgeschneiderte Änderungen vorschlägt, um unnötige Geräte automatisch auszuschalten und den Energieverbrauch zu senken.” Hasty Granbery, Gründerin und CEO von Currant

Zu Beginn schließen Nutzer einfach das Currant Smart Outlet an den Strom an und verbinden sich mit der App. Diese erkennt die Steckdose automatisch und zeigt Echtzeitinformationen über den Energieverbrauch an. Man kann dann alles nach seinen Bedürfnissen anpassen und beispielsweise Geräte- und Zeitpläne festlegen. Alternativ kann man das Gerät den Stromhaushalt eine Woche überwachen lassen und dann liefert es, dank der KI, individuelle Vorschläge für eine bessere Nutzung

Bei Marktstart soll das Gerät 60 US-Dollar kosten. Ob man jeweils nur eine smarte Steckdose für den ganzen Haushalt braucht, wie die Geräte miteinander vernetzt werden und wieviel Geld Nutzer am Ende wirklich einsparen, das werden wir bestimmt alles noch im Laufe der CES herausfinden. Ich finde das Produkt in jedem Fall klasse und kann mir vorstellen, dass es durchaus etwas bringt. Außerdem ist es nie schlecht einen Überblick über seinen Stromhaushalt zu haben.

via: cnet