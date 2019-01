Bereits Ende des letzten Jahres hat die sogenannte Consumer Technology Association (CTA), also der Veranstalter der CES, die Gewinner der CES-Innovationspreise bekannt gegeben. Eine Jury, bestehend aus Designern, Ingenieuren und Pressevertretern, wählten gemeinsam die Gewinnerprodukte in 28 Kategorien auf der Grundlage von Design, Funktionalität, Verbraucherfreundlichkeit und Technik aus. Die höchste Auszeichnung, den „Best of Innovation“-Award bekam unteranderem das Unternehmen „Beelife“ mit ihrem Produkt Cocoon verliehen.

Das Gerät wird man auf der CES in Las Vegas bestaunen können, doch ich finde das Produkt so spannend, dass wir schon jetzt einen Blick darauf werfen. Ich hoffe, im Laufe der Veranstaltung wird es noch die ein oder anderen Infos zu CoCoon geben, doch nun müssen wir uns wohl mit dem begnügen, was uns zur Verfügung steht.

Wie der Name des Unternehmens schon vermuten lässt, handelt es sich hierbei um die Pflege und das Leben der Bienen. Und das ist ein wichtiges Thema, denn die Insekten sind durch Hitze- und Kältewellen der globalen Erwärmung, Varroamilben und schlechter Bienenstockqualität in großer Gefahr. Das Unternehmen Beelife ist der Meinung, dass die Bienen deshalb einen angepassten Lebensraum und einen Hauch Technologie benötigen.

CoCoon ist ein völlig neues und innovatives System, denn es handelt sich hierbei um einen smarten Bienenstock mit aktivem Thermosystem und IOT-Funktionen. Er soll die Varroamilben, die den Bienen das Leben schwer machen, automatisch bekämpfen und hilft den Bienen insgesamt länger zu leben, mehr Honig zu sammeln und gesund zu bleiben. Das Mittel zur Bekämpfung der Milben wurde schon patentiert und muss nur noch genehmigt werden.

Der intelligente Bienenstock unterstützt eine vollständige Fernsteuerung und Überwachung über GSM/LoRa, sodass der Imker alle Informationen mit einem Klick zur Verfügung hat. Welche Sensoren hier genau zum Einsatz kommen und inwiefern das Gerät automatisch handelt, wird noch bekannt gegeben. Und sollte man doch einmal menschliche Hilfe brauchen, kann der Bienenstock den Imker auch um Hilfe rufen. Ich finde das ein ziemliches spannendes Projekt und hoffe, wir können von diesem Gerät das ein oder andere Video ergattern.

via: beelife