CES 2019: Withings Move – Günstige Fitness-Uhr mit anpassbarem Design

Die Withings Move könnte man fast schon als günstigeren Nachfolger der vier Jahre alten Wthings Activité beschreiben. Es handelt sich um einen klassischen Chronometer mit 38 mm Durchmesser und drei Zeigern. Zwei davon sind für die Zeitbestimmung und die dritte Zeigt den Fortschritt des heutigen Tagesziels in Prozent an. Falls man also beispielsweise seine 5 km bei einem Ziel von 10 km schaffen würde, würde der Zeiger 50% anzeigen.

Laut Withings soll die Withings Move die anpassbarste Uhr der Marke sein. Denn man kann beim Kauf aus vielen diversen Gehäusen, Armbändern, Ziffernblättern, Zeigern, Farben und Materialkombinationen, beispielsweise unterschiedlichen Glasstypen, wählen. Die Uhr wird es zum Verkaufstart in fünf verschiedenen Farben geben. Mehr neue Kombinationsmöglichkeiten wird man jeden Monat und zu diversen besonderen Anlässen haben, sodass Withings bis zum Ende des Jahres eine Vielzahl an Möglichkeiten bieten kann. Wie das anfängliche Angebot aussehen wird, wissen wir erst sobald heute die Webseite zum vorbestellen in den USA online geht. USA, weil die Withings Move laut unseren Infos vorerst dort auf den Markt kommt. Offizieller Verkaufsstart ist der 5. Februar. Ob sie auch zu uns kommt ist unklar, aber ich halte es zumindest für recht wahrscheinlich, denn die Marke Withings ist auch in Europa ziemlich erfolgreich und beliebt. Kosten wird die Uhr 69,95$ was bei uns normalerweise einem Preis von etwa 70 Euro entsprechen würde (mit Steuern etc.).

Die Withings Move als Fitness-Uhr natürlich das übliche an Funktionen wie Schrittzähler, Schlaftracker, automatische Trainingserkennung, connected GPS (in Verbindung mit dem Smartphone via BLE), Wecker und mehr. In der Health Mate App, die mir auch bei meiner Lieblingsuhr, der Withings Steel HR, gut gefallen hat, werden die Ergebnisse sehr übersichtlich visualisiert. Das einzige, was mir hier fehlt, ist leider ein Pulsmesser auf der Rückseite. Besonders hervorzuheben ist hier aber, dass die Uhren bis zu 50 Meter Wasserdicht sind und eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Monaten haben.

Ich bin sehr gespannt auf die Withings Move und hoffe, dass wir sie auch bald hier auf dem deutschen Markt sehen werden.