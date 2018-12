Bald findet die jährlich größte Consumer Electronics Show in Las Vegas statt. Dazu werdet ihr von uns natürlich wie immer mit News auf dem laufenden gehalten und es gibt natürlich auch im voraus viele Ankündigungen und Gerüchte, was die einzelnen Unternehmen wohl vorstellen werden. Nun sickerte durch, dass LG auf der CES 2019 eine aktualisierte Version seines tragbaren CLOi SuitBot präsentieren wird. Dazu kommen eine Reihe verbesserter Serviceroboter, die man auf der Show abermals zeigen möchte. Sie stehen mittlerweile kurz vor der Markteinführung, sodass wir hier wohl viele fertige Produkte bewundern können.

Der tragbare CLOi SuitBot ist LGs Version eines Exoskeletts und unterstützt den Unterkörper, um die Belastung beim Heben und Tragen zu reduzieren. Die aktualisierte Version, die im vergangenen Herbst in Berlin vorgestellt wurde, soll den Nutzer nun noch besser unterstützen und seine eigene Muskelkraft erweitern, sodass das Verletzungs- und Ermüdungsrisiko bei körperlich anspruchsvollen Aufgaben nicht ganz so groß ist.

Mit dem SuitBot ist außerdem mehr Flexibilität möglich. Zum einen soll so eine Verlängerung der Schrittweite um 50 Grad und eine Drehung der Taille um 90 Grad problemlos funktionieren. Cool ist auch, dass das tragbare Exoskelett vier Stunden lang mit Strom betrieben werden kann, bevor es für eine Stunde an die Steckdose muss, um vollständig aufzuladen.

Die CLOi-Serviceroboter hingegen werden weiterhin im Bereich KI und Robotik entwickelt und dahingehend werden die Verbesserungen wohl auch durchgeführt. PorterBot, ServeBot und CartBot, die auf der CES 2018 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, sind für Umgebungen wie Flughäfen, Hotels, Supermärkte und Einkaufszentren konzipiert, um Kunden zu unterstützen, Gepäck zu transportieren, Menschen mit Behinderung zu helfen und Lebensmittel zu tragen.

Die neuen LG CLOi-Serviceroboter wurden mit einem fortschrittlicheren autonomen Navigationssystem sowie einer verbesserten Konnektivität versehen, um die Kommunikation mit Aufzügen oder automatischen Türen zu ermöglichen. Das finde ich ziemlich witzig und gut durchdacht. Außerdem haben die Roboter eine KI verbaut, die das Nutzungsverhalten der Kunden analysiert. So haben die Geräte allesamt Touchdisplays und unterstützen eine Spracheingabe, um mit den Nutzern bestmöglich in Kontakt zu treten. Man soll auch an den Robotern bezahlen können und sie werden Rede und Antwort für unsere Fragen stehen.

Die intelligenten Roboter sind so konzipiert, dass sie unabhängig voneinander arbeiten, bei geringer Leistung zu einer Ladestation navigieren, nach vollständiger Aufladung wieder in den Dienst zurückkehren und sich ständig selber auf mögliche Schäden überprüfen. Das Ganze hat schon ein bisschen was von Wall-E.

“Die Fortschritte, die wir in unserer gesamten Roboter-Linie erzielt haben, zeigen, dass wir uns verpflichtet haben, in naher Zukunft eine Roboterlösung für die reale Welt zu liefern. Mit der Fähigkeit, die Umgebung zu analysieren und zu verstehen, sind die LG CLOi Serviceroboter der Höhepunkt bedeutender Investitionen in Automatisierung und künstlicher Intelligenz.” Senior Vice President Jin Seo Roh, Leiter des Robotikgeschäfts von LG

via: iot-now