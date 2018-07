CES oder MWC? – Wann kommt denn nun Samsungs Galaxy X?

Faltbare Smartphones – ein Trend, der schon lange in aller Munde ist. Samsung ist einer der Vorreiter auf dem Gebiet und lange Zeit ging man davon aus, dass wir ein faltbares Handy erst spät im nächsten Jahr zu Gesicht bekommen. Hinweise deuten nun jedoch auf eine Vorstellung auf der nächsten CES in Las Vegas hin. Die findet zwar auch erst 2019 statt, allerdings in den ersten Januartagen, die nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ja Leute, bald ist wieder Winter…!

Den entscheidenden Tipp gab der Leaker Ice Universe auf Twitter ab. In der Vergangenheit lag er oft richtig mit seinen Vermutungen, sodass man zumindest darauf schließen kann, dass der Gute weiß, wovon er redet. Seiner Meinung nach, wird sowohl das vermeintlich faltbare Galaxy X sowie das Galaxy S10 im nächsten Jahr vorgestellt. Jedoch nacheinander, einmal auf der Consumer Electronics Show (CES) 2019 und das Zweite auf dem Mobile World Congress (MWC) 2019.

CES2019:Galaxy X

MWC2019:Galaxy S10 — Ice universe (@UniverseIce) July 4, 2018

Normalerweise ist der MWC „the place to be“, wenn es um neue Smartphones geht, sodass die Präsentation des Galaxy S10 in diesem Rahmen Sinn machen würde. Warum nicht auch das Galaxy X dort aus der Tasche zaubern? Die Erklärung ist ziemlich simpel: Die CES ist die Messe, auf der die brandneusten Technologien vorgestellt werden, so auch die flexiblen Bildschirme in den Jahren zuvor. Da haben beispielsweise Samsung, Lenovo, OPPO und LG gezeigt, was sie hatten.

Der MWC ist eher die Bühne für Mainstream-Smartphones und da das Galaxy X preislich locker alles andere übertreffen wird, ist das Handy wohl nichts für den durchschnittlichen Käufer. Die werden sich dann wahrscheinlich mehr mit dem Galaxy S10 oder dem bevorstehenden Note 9 anfreunden.

Wir haben jedoch auch schon darüber berichtet, dass Gerüchte auf eine Galaxy X Vorstellung auf dem MWC hindeuten. Der Grund: Laut einem Report aus Korea habe Samsung seine Zulieferer informiert, dass sie sich für die Lieferung der benötigten Bauteile den November 2018 vormerken sollen.

Persönlich tippe ich auf eine Präsentation auf der CES 2019, da es DIE Messe für neue Technologien ist und es Sinn machen würde. Allerdings scheint mir der Zeitraum von zwei Monaten (November bis Januar) zur Fertigung eines solchen Gerätes einfach zu knapp. Es sei denn, man stellt für die Präsentation nur ein paar Vorführmodelle her, dann könnte es hinhauen.

Es ist gerade eine ziemlich aufregende und spannende Zeit im Smartphone-Bereich. Vor ein paar Monaten hätte ich noch gesagt, dass Handyhersteller wohl über ihren Designs eingeschlafen sind, so langweilig und gleich sahen alle Notch-Geräte aus. Doch ein faltbares Display bringt wieder Schwung in das Konzept des mobilen Handhelds. Ob auf der CES oder dem MWC – es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis faltbare Handys nicht mehr nur Gegenstand der Science Fiction Branche sind.

via: thenextweb