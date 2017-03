Chat Assistent: Niles erkennt und beantwortet Fragen im Slack Team

Die meisten Chatbots sind dumm. Gerade schlau genug, um beispielsweise ein Taxi zu einer vorgegebenen Adresse zu ordern. Aber es gibt noch eine Untergruppe der Bots, nämlich die Chat Assistenten. Anstatt Informationen vor- und zurückzuschicken, sitzen sie eher im Hintergrund des Geschehens und speichern Informationen innerhalb der Konversation, die später vielleicht von Bedeutung sein könnten. Ein gutes Beispiel dafür ist der Chat Assistent Niles, der den Messaging-Dienst Slack bewohnt. Er lernt durch Konversationen Antworten auf die unterschiedlichsten Fragen, sodass man sich zurücklehnen und entspannen kann.

Jeder Nutzer im Slack Chatroom kann Niles eine Frage stellen. Wenn er die Antwort weiß, gibt er diese auch. Wenn nicht, bittet er den Rest des Slack Teams um Hilfe. Gibt daraufhin jemand die Antwort, wird sich Niles das nächste mal daran erinnern. Im Laufe der Zeit lernt der Chat Assistent eine Frage zu erkennen, sie zu analysieren und Antworten darauf abzuspeichern, ohne aktiv an der Konversation teilzunehmen – quasi im Hintergrund.

Ist eine Antwort auf eine Frage nicht mehr aktuell, kann sie ein Chatmitglied ändern, um die Informationen immer up to date zu halten. Für einen Chat Assistenten wie Niles ist eine Menge Sprachverarbeitung nötig, denn eine indirekte Frage zu erkennen und darauf zu antworten, ist für einen Bot schon eine höhere Kunst. Der Service ist zurzeit zwar noch nicht perfekt, aber etwas worauf man aufbauen kann.

Ein Problem bei Niles ist sicherlich dem mit anderen Assistenten, wie zum Beispiel Alexa, gleichzusetzen. Man bespricht in einem privaten Chat wahrscheinlich eine Menge Sachen und wenn da ein Chat Assistent rund um die Uhr mithört, ist das vielleicht nicht so vorteilhaft. Deswegen kann Niles nur in Räumen an der Konversation teilnehmen, zu denen er auch eingeladen wurde. Außerdem werden alle Chats in einer verschlüsselten AWS-Instanz gespeichert.

Wer trotzdem viel Wert auf Datenschutz legt, der sollte besser die Finger von Niles lassen und Fragen des Teams per Hand beantworten. Für alle, die den Chat Assistenten in ihrem Slack Team einmal ausprobieren wollen: Hier entlang.

via: techcrunch