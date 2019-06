China: Einige alternative Fakten der staatlichen Medien zu den Protesten in Hongkong

Fotos der Proteste in Hongkong gegen das umstrittene Auslieferungsgesetz haben es weltweit in die Schlagzeilen geschafft. China Daily, eine englischsprachige staatliche Zeitung, präsentierte einige alternative Fakten zu den Geschehnissen.

China Daily hat eine etwas andere Sichtweise auf die Proteste in Hong Kong. In einem Artikel vom 17. Juni zu den Protesten, bei denen schätzungsweise zwei Millionen Menschen auf die Straßen gingen, heißt es: „Hongkong protestiert gegen die Einmischungen der USA“. In diesem Artikel wird darüber berichtet, wie am 16. Juni eine Gruppe von rund dreißig Personen zum US-Konsulat marschierte. In einem Zitat heißt es: „es ist verabscheuenswert, dass sich einige US-Politiker wiederholt in die Angelegenheit rund um das Auslieferungsgesetz eingemischt haben.“

Strange. @ChinaDaily must have been covering a different protest rally from the one everyone else around the world was hooked on. https://t.co/WQnQOb63OR — George Magnus (@georgemagnus1) June 17, 2019

Außerhalb von China werden knapp 600.000 Exemplare der China Daily verkauft.

Die Bürger Hongkongs protestierten nicht nur gegen das Auslieferungsgesetz, das es Hongkong ermöglichen würde, Verdächtige an die Volksrepublik China auszuliefern, sondern auch gegen Polizeigewalt.

Im Rahmen der Proteste versucht China außerdem, die Messaging-Plattformen des Landes auf verschiedene Weise zu kontrollieren.

In China wurden Suchbegriffe zu Hongkong und den Protesten auf zahlreichen Plattformen und Messaging-Diensten wie beispielsweise WeChat zensiert. Nur von der Regierung anerkannte Berichte zu den Protesten sind für die Nutzer zugänglich. Das chinesische Außenministerium bezeichnet unterdessen die Proteste als „vom Ausland ausgelöst“ – diese Behauptung wird auch von den staatsnahen Zeitungen Hongkongs sowie der chinesischen Boulevardzeitung Global Times verbreitet.

In der heutigen Ausgabe der People’s Daily heißt es, das Auslieferungsgesetz bekäme von den Bürgern Hongkongs viel Unterstützung. Darüber hinaus bittet man Hongkong darum, Ruhe und Ordnung wiederherzustellen – ausdrücklich erwähnt werden die Proteste nicht.

Dieses Vorgehen seitens der Regierung von Hongkong sollte keine Überraschung sein. Schließlich wird Hongkong nach dem Prinzip „ein Land, zwei Systeme“ regiert. Um das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem Hongkongs zu erhalten, hat China der Region bereits ein hohes Maß an Autonomie gewährt – diese Regelung gilt jedoch nur für einen Zeitraum von fünfzig Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe Hongkongs an China. Die Übergabe fand am 1. Juli 1997 statt. Die Übergangsfrist ist damit bereits zur Hälfte verstrichen.

Wer sich nun fragt, wie die chinesische Bevölkerung dieses hohe Maß an Kontrolle und Medienzensur akzeptieren kann, den möchte ich daran erinnern, dass die Große Firewall von China eine Generation von technisch äußerst versierten Internetnutzern hervorgebracht hat. In China verwendet man sogar Songtexte, um auf offene aber verschlüsselte Weise seine Unterstützung für Hongkong zu zeigen. Wer jetzt neugierig ist und mehr darüber erfahren möchte, wie die Proteste in Hongkong auf Weibo diskutiert werden, kann sich folgenden Beitrag auf unserer englischsprachigen Seite ansehen:

Via Quartz