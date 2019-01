Als erstmals Menschen den Mond betraten, war ich noch nicht geboren. Als das zum letzten Mal passierte — 1972 — war ich gerade einmal ein Jahr alt. Daran lässt sich sehr schön erkennen, wie klein die Schritte immer noch sind, die wir bei der Eroberung des Weltraums machen. Mittlerweile gibt es viele ambitionierte Projekte, die unter anderem auch den Zweck verfolgen, den Mond weiter zu erkunden und auch in Bälde wieder Menschen zum Erdtrabanten zu bringen.

Auf diesem Weg der Mond-Eroberung ist China jetzt ein ganzes Stück vorangekommen: Die Supermacht aus Fernost war verglichen mit Russen und Amerikanern zwar spät dran mit einer eigenen Sonde auf dem Mond (2013 landete dort die “Chang’e 3”), konnte heute aber eine richtige Weltpremiere feiern: Erstmals landete eine Sonde auf der Rückseite des Mondes, also auf der Seite, die der Erde dauerhaft abgewandt ist.

Das bedeutet, dass die Menschheit der Eroberung des Mondes wieder einen Schritt näher gekommen ist und wir erstmals Nahaufnahmen dieser Mondseite sehen können. Vor allem ist es aber auch ein Triumph der chinesischen Raumfahrt gegenüber allen anderen Staaten und Privatunternehmen, die in diesem Spiel ein Wörtchen mitreden wollen.

#China's Chang'e-4 probe sends back world's first close shot of moon's far side after historic soft landing on uncharted area https://t.co/OckokVjnh8 pic.twitter.com/ReORkkPcq3 — CGTN (@CGTNOfficial) January 3, 2019

Das Landen auf der Rückseite ist ein sehr kompliziertes Unterfangen, was teilweise mit der weniger flachen Struktur gegenüber der uns bekannten Seite zusammenhängt, im Wesentlichen aber damit, dass keine direkte Funkverbindung hergestellt werden kann. Eigens aus diesem Zweck haben die Chinesen unlängst einen Kommunikations-Satelliten in Stellung gebracht.

Als großer Musik-Fan habe ich natürlich direkt die Songs von Pink Floyds legendärem Album “The Dark Side of the Moon” im Kopf. Die Rock-Giganten haben sich den Titel bei einem Zitat von Mark Twain ausgeborgt. Dunkel ist diese Seite des Mondes allerdings nicht — wir können von der Erde aus nur nicht sehen, dass die Sonne auch diese Rückseite anstrahlt. Während wir das natürlich längst wissen, soll die chinesische Sonde jetzt die Grundlage für neues Wissen über den Mond zutage fördern.

So will man beispielsweise herausfinden, ob auf dieser der Erde abgewandten Seite eine Mondstation errichtet werden könnte. Die Chinesen planen bis zum Jahr 2030 ebenfalls einen Menschen auf den Mond zu befördern, mit der Mondstation möchte man bereits 2022 beginnen –das aktuelle Projekt liefert dafür also bereits wichtige Informationen, hofft man in China.

An Bord ist ein kleines Roboterfahrzeug, welches die Gegend erkunden soll bzw. Mineralien untersuchen wird. Weiterhin ist auch deutsches Gerät mit von der Partie: Ein Strahlenmessgerät, welches an der Universität in Kiel entwickelt wurde, kommt bei der China-Mission zum Einsatz. Nicht zuletzt hat man auch Saatgut zum Mond transportiert und will herausfinden, ob sich dort Pflanzen anlassen bauen.

Schon mehrfach haben wir über die Versuche berichtet, sich wieder mal dem Mond zu nähern. SpaceX beispielsweise will den ersten Weltraum-Touristen den Mond umrunden lassen, während verschiedene Unternehmen wie Vodafone Deutschland, Audi und Nokia planen, sowohl auf dem Mond zu landen, als auch dort ein funktionierendes LTE-Netz zu etablieren.

Die Chinesen haben aber mit den Bildern, die über das chinesische Staatsfernsehen in die Welt übertragen wurden, endgültig beweisen können, dass sie beim Rennen um die Monderoberung ein gewichtiges Wörtchen mitreden wollen. Ich persönlich finde es großartig, denn wir brauchen wieder genau diesen Wettbewerb, um weiter und weiter in “unendliche Weiten” vorstoßen zu können.

Quelle: CGTN via FAZ und IFLScience