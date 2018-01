Das Forschungsinstitut Canalys hat berechnet, dass Chinas Smartphonemarkt im vergangenen Jahr zum ersten Mal einen Rückgang erlebte. Den Daten zufolge ist die Jahresliefermenge um ganze 4% gesunken. China ist weltweit der größte Markt für Smartphones und diese Entwicklung stellt das Ende einer achtjährigen Wachstumsperiode dar.

Zwischen 2010 und 2015 war der globale Smartphonemarkt mehr oder weniger ein Duell zwischen Apple und Samsung. Seit einigen Jahren befinden sich jedoch zahlreiche kleine Smartphonehersteller aus China auf dem Vormarsch, da sie in der Lage sind, hochwertige Einsteigergeräte zu bezahlbaren Preisen anzubieten.

Während die Menschen in den Großstädten wie Peking oder Shanghai das neueste iPhone bzw. Galaxy-Smartphone als „Must-Have“ betrachten, kann sich die chinesische Bevölkerung in den ländlicheren Gegenden diese teuren Geräte nicht leisten. In der Vergangenheit besaßen die Leute dort nur herkömmliche Mobiltelefone.

Auf dem Land setzen die Hersteller Oppo und Vivo – die übrigens beide zum Unternehmen BKK Electronics gehören – jedoch nicht auf die Eröffnung von Läden, sondern auf Onlineshops, um ihre bezahlbaren Premiumprodukte an den Mann zu bringen. In den Städten waren hingegen Apple-ähnliche Geschäfte sehr erfolgreich. Im Zuge dieser Entwicklung tauschten im Jahr 2016 zahllose Verbraucher ihre normalen Handys gegen günstige Premium-Smartphones ein.

Weiterlesen:

Laut Counterpoint Research war Huawei Ende 2016 der profitabelste Android-Hersteller der Welt und stieß damit Samsung von seinem Thron. Im August 2017 hatte Huawei bereits fast so viele Smartphones verkauft wie Apple.

Warum also der Rückgang?

Weil die Verbraucher mit ihren bereits vorhandenen Einsteiger- und Mittelklasse-Smartphone zufrieden sind. Jetzt, da die meisten Menschen in China eines dieser Einsteiger-Smartphones besitzen, sehen sie keinen Grund, ein neues Gerät zu kaufen. Selbst diese Geräte besitzen nämlich bereits zahlreiche Features, weshalb ihre durchschnittliche Lebensdauer äußerst lang ist. Laut Canalys sind es ganze 26,8 Monate.

Es wird erwartet, dass der chinesische Smartphonemarkt erst wieder gegen Ende 2019 einen Aufschwung erleben wird, wenn die ersten 5G-Geräte auf den Markt kommen. Das neuste Smartphone zu besitzen ist auch in China ein Statussymbol. Dennoch war das iPhone X kein riesiger Erfolg und mit seinem Preis von über 1000$ hat Apple wohl mittlerweile die Schmerzgrenze erreicht, was die Anschaffungskosten für ein neues Smartphones angeht. Bei Huawei zahlt man für ein Gerät mit vergleichbaren Features ganze 30% weniger.

Expansion in andere Märkte

Da der chinesische Smartphonemarkt im Moment gesättigt zu sein scheint, wird die Expansion in andere Märkte für Hersteller wie Huawei, Oppo und Vivo im Jahr 2018 ein wichtiges Ziel sein. Oppo richtet seinen Blick bereits auf Russland, Europa, Japan und Südostasien. Xiaomi ist in Indien bereits sehr erfolgreich und möchte sich in Zukunft vor allem auf Thailand konzentrieren.

Huawei hatte in den USA leider kein großes Glück, da der Deal mit dem Mobilfunkunternehmen AT&T aufgrund von Sicherheitsbedenken seitens der amerikanischen Regierung mittlerweile geplatzt ist.

Der Hersteller möchte deshalb in die stetig wachsenden Märkte in Südostasien und Afrika vordringen und gleichzeitig seine bestehende Popularität in Europa vergrößern.

Source: Canalys