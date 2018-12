Chinas Fintech-Vorsprung und warum wir dem nicht nacheifern sollten

1. China war reif für eine Zahlungsrevolution, weil es keine Alternativen gab

Im Jahr 2004, als Alipay als einfache Zahlungsoption auf den Markt kam, war die chinesische Finanzierung extrem technologiearm. Staatliche Banken waren fast bankrott, weil sie sich wenig um die Durchschnittsverbraucher kümmerten. Leute mussten zu den Bankfilialen gehen und in den langen Schlangen warten, um ihre Rechnungen zu zahlen und kaum jemand konnte eine Kreditkarte bekommen. Nur 7,3% der Chinesen nutzten damals das Internet, das ist im Vergleich zu den 65 % der Amerikaner, recht gering.

Da hatten Fintech-Firmen natürlich Raum für Wachstum, anstatt sich erst einmal gegen die staatlichen Banken durchsetzen zu müssen. Die Leute hatten es satt und neue Zahlungstechnologien konnten einfach Anklang finden. In Amerika muss jedes Fintech-Startup erstmal im Schatten von Visa und Mastercard groß werden.

2. Die chinesischen Fintech-Innovationen, waren außerhalb Chinas nichts Neues

Viele der von China hoch gelobten Zahlungs-Innovationen waren tatsächlich nur Anpassungen, Kombinationen oder erfolgreichere Anwendungen von Technologien, die von anderen entwickelt wurden. QR-Codes wurden ab 1994 in japanischen Lieferketten verwendet, Treuhanddienste waren lange Zeit bei eBay verfügbar, und Geldmarktfonds nutzte PayPal. Das alles passierte, bevor Alipay QR-Codes für die Zahlung verwendete.

3. Das chinesische System ist zugleich Hackertraum und Alptraum der Privatsphäre

Die Kontodaten nur einmal in einer App einzugeben, ist nicht nur extrem komfortabel, es macht sie auch geradezu verführerisch für Hacker. Wir haben ja gesehen was passiert, wenn wir übermäßiges Vertrauen in Unternehmen setzen… Ich sage nur Facebook und der Datenskandal, alle wissen, was gemeint ist. Ein ähnliches Drama mit Alipay und WeChat und es käme einer Apokalypse gleich.

4. Chinesische Fintech-Unternehmen erhielten eine große Hilfe von der Regierung

China ließ den Online-Zahlungsmarkt jahrelang praktisch unreguliert. Was bedeutet, dass der Zentralbankgouverneur höchstpersönlich verkündete, dass es sogar erwünscht ist, dass sich neue Fintech-Technologieunternehmen in die Zwischenräume des ungeregelten Verkehrs zwängen. Das erlaubte diesen Firmen natürlich zu wachsen und zu gedeihen, sowie allerlei Neues auszuprobieren. Fraglich ist, ob das auch die westliche Welt einfach so laufen lassen wird. In Amerika wird beispielsweise strengstens drauf geachtet, dass junge Fintech-Start-ups, das vollständige Regelwerk einhalten. Außerdem ist im Westen Google so groß, dass sie wahrscheinlich jedes Konkurrenz-Unternehmen aufkaufen würden.

5. Fintech schließt ältere Menschen und weniger technisch versierte Menschen aus

Das ist ein Problem, dass sich nicht so einfach lösen lässt. Hier pochen die Menschen auf die roten Münzen im Portemonnaie-Fach und da ist es schwer, sie auf neue Zahlungsapps einzustellen. Ein Wandel müsste im Westen also langsamer voran gehen und von der jüngeren und technisch versierteren Generation vorangetrieben werden.

Das chinesische Modell ist nicht das Non-Plus-Ultra, doch ich denke, dass sich trotzdem viel auf dem Fintech-Markt tun wird. Wir dürfen gespannt sein, welcher Trend sich bei uns durchsetzt.

via: technologyreview