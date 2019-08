Der Zufall ist vor allem eins: unberechenbar. Deswegen spielt dieser eine sehr große Rolle, wenn es um die Themen Sicherheit und Kryptografie geht. Man muss sich ja nur vorstellen, was passieren würde, wenn die zufällig generierten Zahlen bei der 2-Faktor-Authentifizierung einfach zu erraten wären. Aber ist der vom Computer berechnete Zufall wirklich so unberechenbar?

Diese Frage stellt sich unter anderem John Graham-Cumming, CTO von Cloudflare. Fast jeder von euch dürfte bereits vom Unternehmen gehört haben, daher hier nur noch eine kurze Zusammenfassung. Cloudflare ist ein international tätiges IT-Unternehmen, welches unter anderem DNS- und Internetsicherheitsdienste anbietet. Daher spielt der Zufall für das Unternehmen und die dahinter stehende Industrie eine große und wichtige Rolle.

Aber was hat Zufall mit Lavalampen zu tun? Um das zu verstehen, müssen wir noch mal etwas mehr auf den Begriff “Zufall” eingehen. Kombinationen sind zufällig und besitzen eine hohe Entropie, sofern keinerlei vorhersagbares Muster auf die ausgegebenen Werte anwendbar ist. Es ist also schier unmöglich, die Kombination zu erraten.