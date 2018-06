Continental: KI prognostiziert Bewegungen von Fußgängern

Kameras und eine Künstliche Intelligenz sollen helfen, die Bewegungen eventuell unaufmerksamer Fußgänger - inklusive "Smombies" - vorherzusagen. Auf der CES Asia zeigt Contintal in Ansätzen, was das ab 2020 in Serie gehende System kann.