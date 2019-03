Corning arbeitet am faltbaren Glas für Smartphones

Ja, ja — die faltbaren Smartphones. Die werden uns in den nächsten Jahren mehr und mehr begleiten, wenngleich diese Hardware doch bislang nur für ein kleines Nischen-Publikum gedacht und auch noch gar nicht im Handel erhältlich ist. Zumindest die beiden Android-Platzhirsche Samsung und Huawei siedeln ihre Geräte — das Galaxy Fold und das Mate X — im sehr hochpreisigen Segment an, so dass ihr nicht damit rechnen braucht, dass in absehbarer Zeit jeder Dritte mit einem Falt-Smartphone unterwegs sein wird.

Es gibt noch einige Probleme, die die Hersteller lösen müssen, beispielsweise könnten die faltbaren Handsets durchaus noch kompakter werden. Problematisch ist auch die Robustheit dieser Devices. Bislang können wir nur mutmaßen, wie sich die vielen Faltvorgänge auf das Display auswirken und aktuell ist es zudem nicht möglich, das äußerst robuste Gorilla Glass von Corning zu verbauen.

Stattdessen setzen die Hersteller auf ein Polymer, welches deutlich flexibler ist, als es bei Glas derzeit machbar ist, leider aber auch deutlich anfälliger für Kratzer. Jetzt meldet sich aber Corning zu Wort und gibt sich vorsichtig optimistisch. Sie arbeiten tatsächlich daran, ihr Gorilla Glass so weit zu optimieren, dass es flexibler wird und so, wie es Corning beschreibt, ist das ein Tanz auf der Rasierklinge: Auf der einen Seite muss man erreichen, dass das Glas flexibler wird, auf der anderen Seite muss gewährleistet werden, dass das Glas dadurch nicht anfälliger für Kratzer wird bzw. durch Stürze beschädigt werden kann.

Dabei will man nicht nur die Robustheit des aktuellen Glases erhalten, sondern diese noch deutlich erhöhen. Ein sehr schwieriges Unterfangen und Corning selbst spricht davon, das man die Gesetze der Physik mit diesem Projekt herausfordert. Dennoch glaubt man, dass es binnen der nächsten zwei Jahre gelingen kann, ein solches ebenso robustes wie flexibles Glas zu produzieren.

Auf dem Bild oben seht ihr, was derzeit möglich ist: Bis zu 200.000 mal kann man ein Glas mit einer Dicke von 0,1 mm so weit biegen, dass ein Radius von 5 mm erreicht wird. Angestrebt sind von Corning allerdings 3 mm, also ist hier noch einiges an Forschung notwendig, bis man tatsächlich Vollzug melden kann.

Corning selbst hat neben dem Gorilla Glass auch sein Willow Glass parat, welches deutlich flexibler ausfällt. Das ist dafür aber lange nicht so widerstandsfähig wie besagtes Gorilla Glass. Corning ist jetzt also auf der Suche nach dem exakten Mittelweg: Einem flexiblen Glas, welches dennoch robuster ist als aktuelles Gorilla Glass.

Schwieriges Projekt, aber man gibt sich wie gesagt optimistisch, dass man das in zwei Jahren bewältigt bekommt. Sollte das in diesem Zeitrahmen tatsächlich klappen, hätten wir Smartphones-Fans in der Zwischenzeit nicht viel verpasst. Die bereits angekündigten Handsets wirken eher noch wie Konzept-Smartphones und bevor irgendwann eine wirklich akzeptable Masse an verschiedenen Smartphones mit faltbaren Displays verfügbar ist, könnte Corning dann auch seine Glas-Lösung bereitstellen.

Ganz ehrlich: Der Gedanke an so robustes und flexibles Glas klingt für mich persönlich echt nach Raketen-Wissenschaft. Umso schöner, wenn Corning dennoch glaubt, dass sowas machbar ist. Interessenten eines Galaxy Fold oder eines Huawei Mate X dürfen sich aber im Vorfeld damit auseinandersetzen, dass sie zwar ein außergewöhnliches Display erhalten, dieses aber deutlich mehr kostet — und deutlich weniger robust ist. Meines Erachtens noch ein Grund, wieso man aktuell vielleicht noch nicht zum erstbesten Modell greifen sollte.

Quelle: Wired via WinFuture.de und Golem.de