Wir Mobile Geeks sagen ja schon seit Jahren, dass das Auto ein wichtiger und entscheidender Baustein der vernetzten Welt ist und in Zukunft noch verstärkt sein wird. Das sieht auch Corning so, die bekanntermaßen für den Industriestandard bei Displayglas für Smartphones und Tablets verantwortlich sind, das berühmte Gorilla Glass. Corning hat jetzt ein Konzeptauto gezeigt, dessen Armaturenbrett mit dem Schutzglas verkleidet ist.

Corning hat sein Konzept bei einem Investorentreffen in New York City gezeigt, wobei das Unternehmen nicht nur das Dashboard, sondern auch Teile der Mittelkonsole und die Mitte des Lenkrads mit Gorilla Glass verkleidet hat. Clevererweise verhindert im Fall der Fälle der Airbag, dass ihr mit eurem Gesicht diese Scheibe einschlagt, zudem hat Gorilla Glass noch einen Vorteil.

Es zersplittert beim Brechen nicht in scharfkantige Stücke sondern verhält sich ähnlich wie Sicherheitsglas und bleibt entweder zusammen, da geklebt oder zerbirst in relativ harmlose Stücke. Die Verkleidung der Mittelkonsole ist übrigens dank der materiellen Eigenschaften von Corning Glass möglich. Hier reicht eine dünne Schicht, die bei Zimmertemperatur biegsam ist und im Gegensatz zu Fensterglas weniger Spannungen an gebogenen Stellen erzeugt.

Vorteile von Gorilla Glass

Bei dem vorgestellten Konzeptauto hat Corning das Display übrigens nicht tief versenken müssen, wie das bei vielen Autos der Fall ist. Laut Firmenaussagen, sei das Display unter dem Glas auch bei starker Sonneneinstrahlung so hell, dass es nicht durch schattengebende “Überdachungen” des Dashboards geschützt werden müsse.

Weitere Anwendungen finden sich übrigens auch bei der Nutzung von Gorilla Glass für Seiten- und Windschutzscheiben. Als laminiertes Fenster verarbeitet haben solche Scheiben den Vorteil, 30 Prozent leichter und 25 Prozent dünner zu sein, als klassische Fenster aus Natron-Kalk-Glas.

Eine Idee, die Ford bereits beim ziemlich geilen Ford GT umgesetzt und den Supersportwagen vorne und hinten mit Scheiben aus Gorilla Glass ausgestattet hat. Weitere Materialeigenschaften sind übrigens auch, dass kleine Steine, die die Frontschutzscheibe treffen, nicht direkt zu dem berühmten Spinnennetz führen, das die Scheibe sofort zum Sicherheitsrisiko machen kann. Außerdem sollen laut Corning keine Glasteile beim Aufschlag in Richtung der Passagiere schießen. Genau das zeigen die sympathischen (Ex-) Mythbusters in einem Video für Corning.

So splittert eine Gorilla Glass-Frontscheibe

Vom Sicherheitsaspekt abgesehen hat Corning bei dem vorgestellten Konzeptauto noch eine geekige und sinnvolle Spielerei in das Dach verbaut, das ebenfalls aus Glas besteht. Per Knopfdruck kann das durchsichtig oder komplett abgedunkelt werden und erlaubt auch Zwischenstufen, beispielsweise für einen netten Roadtrip bei knallender Sonne.

Laut Corning ist das größte Hindernis zur branchenweiten Markeinführung momentan noch der Preis. Ford selbst sagt, dass es bei einer limitierten Auflage, wie dem rund 450.000 US-Dollar teuren GT Sinn macht. Bei Serienfahrzeugen dürfte sich das aber wohl erst rechnen, wenn ein oder mehr Automobilhersteller große Mengen Gorilla Glass abnehmen und serienmäßig verbauen. Fans physikalischer Spec-Sheets können sich die Materialeigenschaften übrigens hier ansehen.

Bildquellen: Corning