Cortana oder Alexa? – Uneinigkeit bei Xiaomis neuem Yeelight Speaker

Vor ein paar Tagen kündigte überraschenderweise ein chinesisches Unternehmen an, dass man sich nun ebenfalls unter die Bauer von smarten Lautsprechern mischt. Die Rede ist von Xiaomi, die auf dem XiaoMi MIDC IOT Event 2017 den Yeelight Voice Assistant vorgestellt haben. Der Speaker wird unter der Unterfirma Yeelight vertrieben. Dieses Unternehmen ist beispielsweise auch für seine smarten Beleuchtungslösungen bekannt.

Rein optisch, erinnert der Yeelight stark an Amazons Echo Dot. Würde man nicht auf das Logo an der vorderen Front achten, sähen sich die beiden zum Verwechseln ähnlich. Lediglich der fünfte mittig angebrachte Knopf und die etwas anders aussehenden Löcher für den Lautsprecher, weisen darauf hin, dass es sich hier um ein anderes Produkt aus China handelt. Sogar beim Preis, reiht man sich hinter Amazon ein. Das Gerät soll nämlich rund 30 US-Dollar kosten.

Der smarte Lautsprecher verfügt über einen 2-Watt-Lautsprecher mit 6 Mikrofonen und weitreichender Sprachaktivierung über eine Entfernung von 5 Metern. Der Yeelight wird von einem Cortex A53 Quad-Core-Prozessor mit nur 256 MB RAM und einem ebenso großen internen Speicherplatz angetrieben. Das Gerät arbeitet sowohl mit WLAN als auch mit Bluetooth 5.0 und dient als Hub für Smart-Home-Lösungen von Xiaomi. So sollen Beleuchtung oder auch der smarte Staubsaugerroboter einfacher zu befehligen sein.

In den Medien geht das Gerücht herum, dass der Yeelight Lautsprecher mit Cortana Unterstützung kommt. Wieder andere gehen davon aus, dass er auf jeden Fall den Sprachassistenten Alexa an Bord hat. Im Yeelight-Forum findet man Antworten: Ein Mitarbeiter schreibt dort, dass man für den Markt außerhalb Chinas Amazons Sprachassistent Alexa anbieten wolle. In China wird allerdings die Xiaomi AI zum Einsatz kommen.

Da Xiaomi im vergangenen Jahr eine Partnerschaft mit Microsoft eingegangen ist, basiert die besagte AI auf Microsofts Chatbot der fünften Generation. Sie nennt sich Xiaoice und lässt sich modular per Plugins erweitern. So kann man sagen, dass der Yeelight Speaker zumindest ein paar Grundzüge von Cortana besitzt.

Ende Januar kann das Gerät in China gekauft werden. Unklar ist, ob der Lautsprecher überhaupt auf dem deutschen bzw. europäischen Markt angeboten wird.

via: androidheadlines