covfefe: Trump vertwittert sich und das Netz flippt aus

Was um Gottes Willen ist ein covfefe? Diese Wortschöpfung ist heute im Netz wohl die meist diskutierte und ausgelöst hat den Spaß der amtierende US-Präsident Donald Trump. Der ist bekannt dafür, dass er beim Gebrauch des von ihm oft und gern genutzten Dienstes Twitter gerne mal die Reihenfolge – Erst nachdenken, dann Tweet schreiben und absenden – umkehrt.

Jetzt ist ihm wieder einmal ein echtes Meisterwerk gelungen, indem er folgenden Satz twitterte: „Despite the constant negative press covfefe“

Niemand – schätzungsweise inklusive ihm und seiner Regierungsmannschaft – hat auch nur den Hauch einer Idee, was der US-Präsident mit dieser Eigenkreation gemeint haben könnte. Ebenso weiß auch niemand, wieso dieser augenscheinlich fehlerhafte Tweet auch fünf Stunden nach Veröffentlichung immer noch online ist (Update: Mittlerweile ist er gelöscht, sein „neuer“ Tweet steht am Artikelende).

Da in Washington DC jetzt sehr früher Morgen ist, pennen vermutlich all diejenigen inklusive Trump, die hier eingreifen könnten. Man sollte aber meinen, dass im Social Media-Team des Präsidenten irgendjemand auch nachts ein Auge drauf hat, was der Orangene so raushaut und wie die Reaktionen darauf ausfallen.

Aber sei es drum: Niemand löscht den Tweet und niemand erklärt dem Netz, was es mit diesem Wort auf sich hat, welches – logischerweise – seit der Veröffentlichung die Twitter-Trends anführt.

Wenn einem Promi – erst recht einem umstrittenen, amtierenden US-Präsidenten so ein Fauxpas unterläuft, dann ist nicht nur klar, dass der Begriff in den Trends auftaucht, sondern auch, dass sich die Netzgemeinde seine eigenen Theorien und Ideen dazu macht.

Bereits jetzt sind da schon absolut großartige Sachen zusammengekommen und wir wollen euch natürlich unbedingt ein paar davon zeigen.

Auch bei deutschen Twitter-Nutzern macht man sich logischerweise Gedanken zu covfefe:

Bislang eines der witzigsten Memes zu #covfefe ist dieses meiner Meinung nach:

Auch sehr schön:

Logisch, dass das nicht lange dauerte (dort könnt konntet ihr übrigens #covfefe-Shirts bestellen):

Auch das Urban Dictionary kennt bereits mehrere Erklärungen des Wortes – folgendes finde ich am schönsten/realistischsten ;)

Covfefe – When you want to say „coverage“ but your hands are too small to hit all the letters on your keyboard.