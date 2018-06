Crisis Line Text: Wie KI zur Selbstmordprävention genutzt wird

Erst vor kurzem machte die traurige Nachricht die Runde, dass die berühmte Modedesignerin Kate Spade sowie der TV-Star und Koch Anthony Bourdain den Weg des Selbstmordes gewählt haben. Solche und viele andere ähnliche Meldungen erschüttern immer wieder die Welt. Es ist eine endgültige Entscheidung, die man trifft und am Ende bleiben geliebte Menschen zurück, die im Fragen-Limbo gefangen sind: Hätte man nicht doch mehr tun können? Wie konnte es soweit kommen?

Ganz aktuell wird das Thema Selbstmord auch in der Serie „Tote Mädchen lügen nicht“ behandelt. In der neuen zweiten Staffel wird am Ende jeder Folge eine Notfallnummer eingeblendet, an die man sich in einer Krisenlage wenden kann. Das finde ich gut und wichtig! Schaut man sich Statistiken an, so werden solche Beratungsdienste immer dann häufiger in Anspruch genommen, wenn ein neuer Selbstmord durch die Medien geht oder es aktuell in Film und Fernsehen aufgegriffen wird.

Bei der gemeinnützigen amerikanischen Organisation „Crisis Text Line“ gehen zum Teil so viele Nachrichten ein, dass die Mitarbeiter dort regelrecht überflutet werden. Das ist schnell überfordernd für die Menschen dort, da sie auch unter großem Druck stehen – eine Antwort könnte möglicherweise zu spät kommen. Pro Tag sendet man dort alleine 10 Rettungseinsätze aus, um bei einem Selbstmordversuch einzugreifen.

Bei der Bewältigung dieser Aufgabe soll nun eine KI helfen. Durch maschinelles Lernen erkennt diese besonders alarmierende Wörter und Emojis, die darauf hindeuten könnten, dass diese Person mit dem Gedanken an Selbstmord spielt. Die KI hilft so den Mitarbeitern die eingehenden Nachrichten zu kategorisieren. Die Nachricht, die am dringendsten nach Hilfe schreit, rückt an den Anfang der Warteschlange und wird somit am schnellsten bearbeitet.

Das System wurde für diese Erkennung mit über 30 Millionen Texten gefüttert, durch die es lernt, wann ein Mensch verzweifelt ist. Interessant ist, dass „Crisis Line Text“ einige dieser Statistiken mit uns teilt und sie geben einen guten Einblick in die aktuelle psychische Gesundheit des Landes Amerika. So lösen beispielsweise die Tage Montag und Mittwoch bei vielen ein beunruhigendes Gefühl aus und mentale Zusammenbrüche mit Selbstverletzung passieren meist in der Nacht.

In den letzten Jahren ist die Selbstmordrate in den einzelnen Bundesstaaten der USA um rund 30 Prozent oder mehr angestiegen. Das ist beängstigend! Selbst die besten Psychiater haben Schwierigkeiten herauszufinden, wer am meisten gefährdet ist. „Crisis Line Text“ ist sich jedoch sicher, dass eine KI ihnen behilflich sein kann. Man hofft, dass das System eines Tages nicht nur einordnen kann, wer am schnellsten Hilfe benötigt, sondern sogar schon präventiv Anzeichen erkennt. So könnte man noch früher eingreifen und sein Möglichstes versuchen, einen Menschen vor einer endgültigen Entscheidung zu bewahren.

via: vox