Crowdfunding der Woche: “Walkman” mit Bluetooth

Wie lange hält jetzt eigentlich dieses Achtziger-Jahre-Revival schon an? Wir hören es in der Musik, erkennen es am riesigen Interesse an Retro-Spielkonsolen und nicht zuletzt Serien wie Stranger Things entführen uns wieder zurück in die Zeit der großartigen Musik und der schlimmen Frisuren.

Passend dazu hat der Walkman von Sony kürzlich erst seinen 40. Geburtstag gefeiert — auch eines dieser Relikte aus jener Zeit. Unabhängig davon erlebt auch die Kassette ein kleines Revival, wenn es auch noch lange nicht die Dimensionen wie beim Vinyl angenommen hat. Gar nicht mal so abwegig also, dass auch ihr vielleicht noch Kassetten zuhause rumfliegen habt, oder euch gar wieder neue anschafft in nächster Zeit.

Die Frage ist nur, ob die entsprechenden Abspielgeräte noch vorhanden sind. Ich persönlich hab jedenfalls kein Tape-Deck mehr im Einsatz und vermutlich geht es vielen von euch ähnlich. Fündig wird man bei Amazon und Co natürlich immer noch, egal ob ihr ein stationäres Device benötigt oder etwas, was ihr mobil nutzen könnt. Was aber bislang augenscheinlich noch fehlt, ist ein Walkman-Ersatz, der Bluetooth-Funktionalität mitbringt.

Genau so etwas findet ihr jetzt bei Kickstarter, wo das japanische Unternehmen Nimm Lab seinen “It’s OK” getauften Player anbietet. Was sie sich bei dem Namen gedacht hab, vermag ich nicht zu sagen, dafür weiß ich aber, dass die Crowdfunding-Geschichte für die Japaner richtig gut angelaufen ist: 100 000 Hongkong-Dollar (umgerechnet etwa 11 400 Euro) wollte man einsammeln, nach wenigen Tagen hat man bereits knapp 360 000 Hongkong-Dollar einkassiert.

Wer in den heutigen Zeiten eine Walkman-Variante sucht (ja, “Walkman” war die geschützte Marke von Sony, aber ihr wisst schon, was ich meine), wird bei dieser Crowdfunding-Kampagne für umgerechnet etwa 68 Euro fündig. Zuletzt machten häufiger geplatzte Kampagnen Schlagzeilen, die das Crowdfunding-Prinzip in ein unschönes Licht rückten. Nimm Lab scheint aber keines dieser schwarzen Schafe zu sein, da sie schon vorher ein erfolgreiches Projekt abgeschlossen und ausgeliefert hat.

Aber was kann der Hobel überhaupt? Er sieht erst einmal so aus, wie man sich so ein Abspielgerät vorstellt, bzw. wie wir es in Erinnerung haben. Das schließt einen Clip auf der Rückseite ein, damit ihr den Player am Gürtel anbringen könnt, vorne gibt es einen transparenten Deckel. Fünf Knöpfe für die rudimentären Funktionen (Wiedergabe, Aufnahme, Stopp, Vorspulen, Zurückspulen) sind natürlich vorhanden, ebenso ein eingebautes Mikrofon und eine Buchse für einen 3,5 mm Klinkenstecker.

Das Alleinstellungsmerkmal soll natürlich Bluetooth 5.0 sein, welches euch eben ermöglicht, unterwegs Kassetten abzuspielen, ohne dass ihr wieder zurückkehren müsst zum Kopfhörerkabel. Alternativ könnt ihr via Bluetooth natürlich auch einen entsprechenden Speaker ansteuern und damit eure Bude beschallen.

Das Mikrofon ist dazu gedacht, dass ihr auch mit dem Device aufnehmen könnt. Zu diesem Zweck legt Nimm Lab sogar eine Leerkassette bei mit einer Spielzeit von 60 Minuten. Klingt wenig, aber genau darauf setzen die Japaner: Wenn ihr euch die Kampagnen-Seite anschaut, werdet ihr feststellen, dass sie nur so in der Achtziger-Romantik schwelgen und uns zumindest ein kleines bisschen diese Ära zurückbringen wollen.

Dazu gehört dann eben auch, dass man seine privaten Gedanken nicht in ein Smartphone mit nahezu unbegrenzter Laufzeit sprecht, sondern eben auf eine Kassette mit überschaubarer Spieldauer. Wer nur 60 Minuten Zeit hat, beschränkt sich auf die wirklich wichtigen Informationen, die man seiner Angebeteten oder seinem Angebeteten zukommen lassen möchte. Das gilt für besprochene Tapes natürlich genau so wie für Mix-Tapes.

Das Start-Up aus Fernost versucht uns also diese Knappheit als hohes Gut zu verkaufen. Ich kann den Gedanken absolut nachvollziehen, weiß aber nicht, ob das tatsächlich als Verkaufsargument zieht. Die Idee insgesamt finde ich aber tatsächlich ganz liebenswert, uns einen Player anzubieten, der die alten Zeiten und die Moderne miteinander verbindet. Die knapp 70 Euro finde ich dabei okay, und wenn ihr euch nicht dadurch abschrecken lasst, dass ihr mit Mono-Sound leben müsst und vielleicht künftig wieder mit Bandsalat kämpfen muss, könnt ihr euch eine Anschaffung meiner Meinung nach durchaus mal überlegen.

Ach so: Ausgeliefert werden soll übrigens ab Dezember. Wenn ihr jetzt zuschlagt, könnt ihr eurem Herzmenschen diesen Player vermutlich also direkt zusammen mit einem persönlichen Mix-Tape unter den Weihnachtsbaum legen.

Quelle: Kickstarter via t3n