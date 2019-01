Wenn mal wieder abends uns der unglaublich leere Kühlschrank entgegenblickt, dann ist die Versuchung den Browser aufzurufen und eine Bestellung über Lieferservices, wie Lieferando, Call-A-Pizza und Co. abzusenden groß. Erst recht, wenn Sonntag ist oder die Geschäfte um die Ecke schon geschlossen haben. In den Vereinigten Staaten kann es in Kürze vorkommen, dass nach der üblichen Wartezeit plötzlich ein autonomes Fahrzeug vor der Tür steht.

Konkreter möchte die zu General Motors zugehörige Division Cruise Automation mit dem Lieferdienst DoorDash in San Francisco den Dienst an den Start bringen. Die Pilotphase soll noch Anfang 2019 starten und mit den bereits genutzten autonomen Chevy Bolt-Modellen durchgeführt werden. Insgesamt sind davon aktuell 180 Stück bei der zuständigen kalifornischen Behörde registriert. Wie viele davon tatsächlich zum Lieferfahrzeug werden, ist nach aktuellen Meldungen noch unbekannt. Außerdem wird ein Mitarbeiter von Cruise Automation die Rechnung abkassieren, da das Unternehmen noch keine unternehmensfremden Personen transportieren darf.

Nachdem der bei GM eingesetzte Präsident Dan Ammann die Rolle des CEO von Cruise nun übernommen hat, soll der Markteintritt jetzt möglich schnell gehen. Neben dem beschriebenen Lieferdienst soll auch noch in diesem Jahr ein autonomer Fahrdienst starten, um zu Konkurrenten wie Waymo aufzuschließen. Verfügbar sind die Fahrzeuge aber nicht überall, sondern nur in den von den Behörden genehmigten Stadtgebieten.