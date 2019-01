Künstliche Intelligenz und da speziell die Sprachassistenten wie der Google Assistant oder natürlich auch Alexa von Amazon findet ihr bei der CES in Las Vegas an jeder Ecke. Immer mehr Hersteller entdecken immer mehr Produkte, denen man diese smarte Unterstützung angedeihen lassen kann. Kaum ein Gerät, welches nicht auf diese Weise “smart” gemacht wird.

Eigentlich verwundert es da nicht, wenn jemand auf die Idee kommt, Alexa auch in einem Fahrrad unterzubringen. Das mag auf Anhieb nicht unbedingt sinnvoll klingen, der britische Hersteller Cybic ist da jedoch anderer Meinung. Bei der CES präsentierte man seine Fahrrad-Flotte und setzt da jetzt erstmals eben auch auf die Unterstützung von Alexa. Einzug hält die Sprachassistenz dabei sowohl in das E-Legend, welches mit Elektromotor bestückt ist, als auch in die herkömmlichen Legend-Bikes.

Ich kann mir vorstellen, dass sich der ein oder andere von euch jetzt fragt, ob das tatsächlich notwendig ist bzw. ob es hier einen tatsächlichen Mehrwert gibt. Und ja: Man kann sich zweifellos fragen, ob es auf dem Rad einen digitalen Assistenten braucht, denn man wird sich kaum Witze erzählen oder Geschichten vorlesen lassen, während man durch den Großstadtverkehr braust.

Aber wenn man sich durch den Kopf gehen lässt, was Alexa alles zu bieten hat — oder es sich von Cybic erklären lässt, klingt die Idee plötzlich deutlich weniger absurd. Dank des an der Lenkstange untergebrachten Displays habt ihr zwar eh verschiedene smarte Features an Bord, aber dank Alexa könnt ihr die Beleuchtung per Sprache ein- oder ausschalten, könnt euch navigieren lassen oder weitere relevante Verkehrs-Infos abrufen.

Wer mag, kann aber auch per Sprache schon mal vom Rad aus die Heizung zuhause aufdrehen oder auch den Partner oder die Partnerin wissen lassen, dass man das Essen schon mal aufwärmen kann, weil man in ein paar Minuten daheim ist. Möglichkeiten gibt es also durchaus einige, die dem Radfahrer einen Mehrwert bieten. Bleibt noch die Frage, ob die technische Ausführung ähnlich sinnvoll wirkt.

Die Kollegen von Engadget konnten das Mikro, welches ebenfalls — wie auch ein Speaker — am Lenker untergebracht wurde, im Rahmen der CES testen und siehe da: Obwohl am Stand natürlich der übliche Messe-Lärm herrscht, hat das Mikrofon sehr genau auf die Spracheingabe reagiert. Ob das bedeutet, dass das dann auch im lauten Straßenverkehr ähnlich gut funktioniert, lässt sich nicht zwingend ableiten — das muss also erst noch getestet werden.

Die Sprachausgabe hingegen klingt eher blechern und auch nicht besonders laut. Das könnte sich also schwierig gestalten, wenn ihr euch per Sprache die Richtung angeben lassen wollt und ähnliches. Dennoch finde ich die komplette Idee deutlich weniger absurd, als es mir auf Anhieb vorkam. Das Bike hat einige tolle Features zu bieten, kann beispielsweise auch per GPS geortet werden, sollte es euch abhanden kommen und beim Verkaufsstart in England kommt es sogar mit einem Datenplan, also inklusive einer SIM-Karte von Vodafone.

Das könnte übrigens noch ein Haken an der Nummer sein: Egal, ob per Vodafone-SIM oder mit dem Smartphone verbunden: Ihr braucht natürlich Netz, um Alexa unterwegs auch ständig nutzen zu können. Wenn ihr dringend auf Verkehrsinformationen wartet und euch Alexa minutenlang hängen lässt, wäre es vermutlich sogar unkomplizierter und zielführender, wenn man einfach kurz absteigt und am Straßenrand ganz herkömmlich aufs Smartphone zurückgreift.

Aber sei es drum: Cybic rühmt sich damit, der erste Anbieter zu sein, der Alexa ins Fahrrad integriert und ich bin ganz sicher, dass es nicht der letzte sein wird. Einen Preis nennen die Briten noch nicht, aber ab Sommer 2019 sollen die Bikes auf der Insel bei Halfords zu haben sein, später möchte man dann auch weitere Märkte erschließen — vielleicht findet das Cybic E-Legend dann ja auch seinen Weg nach Deutschland.