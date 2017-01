Dänemark ernennt Botschafter für Google, Apple und Co.

Wie mächtig sind Unternehmen wie Apple oder Google? Egal, ob man sie und ihre Produkte mag oder nicht – sie haben weltweit einen riesigen Impact auf uns alle. In Dänemark ist man der Meinung, dass dieser Einfluss der großen Tech-Unternehmen aufs eigene Land einen größeren Einfluss haben als manche Staaten und so zieht man daraus die einzige für sich logische Konsequenz: Dänemark plant, einen Digital-Botschafter zu ernennen, der sich explizit um einen engen Draht zu all diesen wichtigen Tech-Größen bemüht.

Der dänische Außenminister Anders Samuelsen erklärte dazu in einem Interview, dass Firmen wie Google praktisch so etwas wie neue Nationen wären und dieser Entwicklung will man Tribut zollen mit diesem Botschafter-Posten, der zunächst eher symbolischer Natur sein dürfte, wenngleich dieser Botschafter Unterstützung vom Außenministerium bekommen wird.

Es steht noch nicht fest, wann dieser Botschafter ernannt wird und wie der ganze Prozess im Einzelnen laufen wird. Fest steht aber, dass dieser Mensch das Bindeglied zwischen der dänischen Politik und dem Silicon Valley sein wird. Damit erhofft sich die dänische Regierung einen Wissensvorsprung im Bezug auf die technologischen Entwicklungen, will aber auch Fragen der Ethik und Politik klären. Außerdem steht hinter dem Plan auch die Hoffnung, Investoren für Dänemark begeistern zu können.

Dänemark ist schon lange bestrebt, mit den Unternehmen im Silicon Valley ein enges Band zu knüpfen, was auch schon erste Früchte trägt: Facebook hat zum Beispiel bereits angekündigt, ein großes Datenzentrum in der Stadt Odense aufzubauen, während Apple die Einweihung einer Serverfarm in Viborg in der Region Midtjylland noch für dieses Jahr plant.

Ich persönlich finde diesen Plan absolut nachahmenswert und würde mir wünschen, dass sich unsere Regierung daran ein Beispiel nimmt. Wer weiß, wie lange unter Politikern wie Trump tatsächlich noch das eigene Land im Vordergrund stehen wird. Die Innovationen für neue Fortbewegungsmittel, für grünere Städte, für Fortschritte in der Medizin kommen allesamt nun mal nicht aus Washington, sondern aus dem Silicon Valley und anderen Technologie-Standorten. Höchste Zeit, dass wir auch in diesem Punkt unsere alten Gewohnheiten ablegen und auch mal in eine solche Richtung überlegen, wie es Dänemark jetzt vormacht.

