Daimler also auch: Mercedes-Benz E-Scooter erscheint Anfang 2020

Seit wir so viel übers Klima reden, wird natürlich auch die IAA in Frankfurt mit anderen Augen betrachtet. Draußen demonstrieren Klima-Aktivisten, drinnen versuchen die Anbieter zu beweisen, dass es ihnen mit der Nachhaltigkeit ernst ist. Wenn da ein Autohersteller seinen eigenen E-Scooter im Gepäck hat, kann das durchaus hilfreich sein.

Bereits mehrere Hersteller haben so einen E-Scooter im eigenen Portfolio und auch der Pressemitteilung von Daimler können wir entnehmen, dass das deutsche Traditionsunternehmen jetzt so einen kleinen Flitzer anbieten wird. Es handelt sich dabei namentlich zwar um den “Mercedes-Benz E-Scooter”, tatsächlich haben wir es aber mit einer Kooperation zu tun. Es handelt sich nämlich um ein Co-Branding mit micro, die diesen Roller bereits als emicro Explorer zur Vorbestellung anbieten für knapp 1 100 Euro.

Im Gegensatz zu diesem Roller, der voraussichtlich ab dem 28. Januar 2020 mit Straßenzulassung ausgeliefert wird, ist auf der Lenksäule der Mercedes-Variante natürlich der Mercedes Stern und auch das EQ-Logo zu sehen. Ansonsten dürften sich beide Modelle wie ein Ei dem anderen ähneln. Bei der IAA konnte man am Stand schon mal folgende Specs ausfindig machen:

Co-Branding mit Micro

Last Mile Mobility

Straßenverkehrstauglich

250 Watt Motor

20 km/h

Reichweite ca. 15 km

Gewicht ca. 11 kg

Licht vorn sowie Bremslicht hinten

Trommelbremsen hinten

Handbremse sowie Fußbremse hinten am Schutzblech

Federung vorne und hinten

Komplett zusammenklappbar inkl. Lenker

Geplant: zusätzliche Dockingstation im Kofferraum

Der Aufstellung der technischen Daten oben könnt ihr nicht nur entnehmen, dass der Roller 20 km/h schnell sein wird und mit einem 250-Watt-Motor ausgestattet ist, sondern interessanterweise auch, dass eine Docking-Station für den Kofferraum geplant ist. Ihr könnt die Karre also zusammengeklappt im Kofferraum eures Mercedes verstauen und dann aus dem Hut äh Kofferraum herauszaubern, wenn es an die letzte Meile geht.

Das entspricht dann schon deutlich eher dem Sinn von moderner Mobilität mittels E-Scooter als all das, was wir derzeit bei den Verleih-Scootern so beobachten müssen in den letzten Monaten. Laut Mercedes-Pressemitteilung, die ich zum Ende noch anhänge, dürfen wir Anfang 2020 mit einer Verfügbarkeit rechnen. Preislich hat sich Mercedes noch nicht geäußert, aber hier dürfen wir davon ausgehen, dass sich der Preis an dem des baugleichen emicro Explorer orientiert.

Die ganz große Mikromobilitäts-Offensive von Daimler stellt dieses Produkt meines Erachtens aber natürlich dennoch nicht dar. Zum einen gehe ich nicht davon, dass in absehbarer Zeit über die Kauf-E-Scooter annähernd so viel geredet wird wie über die Verleih-Roller. Zum anderen denke ich, dass Daimler hier lediglich sein Portfolio mit einem spannenden Zubehör abrundet, ohne wirklich einen großen Markt für solche Roller zu erwarten.

Unabhängig davon will ich mal in die Runde fragen: Könntet ihr euch so ein Modell vorstellen? Also zum Beispiel bis an den Stadtrand mit dem Auto fahren und dort dann mit dem Roller weitergurken zur Arbeit? Hier wie versprochen noch die kurze Pressemitteilung zum Mercedes-Benz E-Scooter:

Erst seit Juni sind E-Scooter auf den deutschen Straßen erlaubt und schon jetzt kaum mehr aus dem Stadtbild wegzudenken. Die wendigen Tretroller mit Elektroantrieb sind perfekt dafür geeignet, umweltfreundlich und schnell kürzere Strecken zurückzulegen. Der neue E-Scooter in der EQ Markenfamilie von Mercedes-Benz in Kooperation mit dem Rollerspezialisten micro ist speziell für die erste bzw. letzte Meile konzipiert und damit der perfekte Begleiter für alle, die sich flexible Mobilitätslösungen wünschen. Im Co-Branding mit micro ist auf der Lenksäule der Mercedes Stern und das EQ Logo als Markenzeichen für Elektrische Intelligenz angebracht. Hinweis: Die Markteinführung des Mercedes-Benz E-Scooter wird voraussichtlich Anfang 2020 sein.

via E-Scooter-Blog