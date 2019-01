Die Daimler AG beginnt mit dem Verkauf eines LKW, der bei allen Geschwindigkeiten selbstständig beschleunigen, abbremsen und lenken kann. Was das Thema autonome Fahrzeuge angeht, ist das ein großer Schritt nach vorne. Da viele Logistikunternehmen zunehmend durch das Internet-Shopping belastet werden und gegen einen Fahrermangel ankämpfen müssen, schließt Daimler mit seinen LKWs zudem eine Lücke.

Der überarbeitete Freightliner Cascadia verfügt über einen Spurhalteassistenten und nutzt für seine Fahrautomatik sowohl Radar als auch Kameras. Das System unterstützt sowohl Quer- (Lenken) als auch Längssteuerung (Beschleunigen und Abbremsen). Hochautomatisierte LKWs werden in Zukunft für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen und die Leistungsfähigkeit der Logistikunternehmen steigern.

Laut Daimler besitzt der neue Cascadia zudem eines der effizientesten Designs der Branche; Grund dafür sind Daimlers erhebliche Investitionen in die Forschungs- und Entwicklungsarbeit in den Bereichen Aerodynamik, Antriebsentwicklung und Systemintelligenz. Das Resultat dieser Anstrengungen verleiht dem neuen Cascadia eine 35 Prozent größerer Kraftstoffeffizienz gegenüber dem ersten Cascadia-Modell aus dem Jahr 2007.

Eine weitere wichtige Komponente ist der Integrated Detroit-Antrieb – eine leistungsstarke Kombination aus eigens entwickeltem Hochleistungs-Motor, -Getriebe und -Achse, die für maximale Effizienz auf eine nahtlose Zusammenarbeit ausgelegt sind. Der Antrieb verfügt außerdem über Intelligent Powertrain Management 6. Diese Technologie nutzt die kinetische Energie des LKW, um den Antrieb automatisch an die Fahrtbedingungen anzupassen. Hierzu reduziert das System bei Bedarf die Bremsleistung und passt Getriebe- und Motoreinstellungen an, um Kraftstoff zu sparen und den Bauteilverschließ zu reduzieren.

Zusätzlich zu der automatisierten Fahrfunktion der Stufe 2 sind die aktiven Sicherheits- und Fahrerassistenzsysteme des Detroit Assurance 5.0 so konzipiert, dass sie die Sicherheit für LKW-Fahrer, Fußgänger, Radfahrer und andere Verkehrsteilnehmer erhöhen:

Active Brake Assist 5.0: Dank der Kombination aus Kamera- und Radartechnologie, ist das System in der Lage Fußgänger zu erkennen, die sich vor dem LKW befinden und kann im Notfall sogar eine Vollbremsung durchführen – eine Branchenneuheit. Auch Kollisionen mit stillstehenden Fahrzeugen und Objekten können erkannt und mithilfe einer Vollbremsung abgemildert werden.

Side Guard Assist: Das System erkennt Objekte, einschließlich Fußgänger und Radfahrer, die sich im toten Winkel auf der Beifahrerseite der Zugmaschine und des 16 Meter langen Sattelaufliegers befinden und warnt den Fahrer mithilfe von optischen und akustischen Warnsignalen – ebenfalls eine Branchenneuheit.

Der Erfolg in Nordamerika ist für die Nutzfahrzeugsparte von Daimler entscheidend, um Umsätze und Gewinne zu steigern, denn im vergangenen Jahr verkaufte der Hersteller mehr als 500.000 Nutzfahrzeuge – die höchsten Verkaufszahlen seit zehn Jahren.