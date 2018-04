Daisy: Apple stellt neuen langsameren Recycling-Roboter vor

Zwei Jahre ist es her, da präsentierte Apple uns „Liam„, einen speziell zur Demontage von iPhones gebauten Roboter. Nun, im Jahr 2018, soll seine Schwester „Daisy“ den Job übernehmen. Sie wird im Rahmen von Apples Giveback-Programms präsentiert, bei dem Spenden für den Tag der Erde an die gemeinnützige Organisation Conservation International weitergeleitet werden. Mit diesem Programm können Kunden alte Geräte zum Recycling in Apple Stores abgeben und Guthaben auf dem eigenen Apple Konto, kann gegen ein neues Gerät eingetauscht werden.

Sowohl Liam als auch Daisy wurden zur Weiterverarbeitung alter iPhones, oder besser gesagt, zu ihrer Demontage geschaffen. Denn im Inneren von jedem Smartphone befinden sich wertvolle und zum Recyclen geeignete Rohstoffe. Die beiden Roboter nehmen die alten iPhones also auseinander und trennen ihre Bauteile nach wiederverwertbaren Stoffen und solche, die es nicht sind.