Danke, Paramount: So sieht der neue Kino-Sonic aus

Puh, das war schon eine harte Nummer, als im April dieses Jahres der erste offizielle Trailer zu “Sonic The Hedgehog” veröffentlicht wurde. Der blaue Kult-Igel von Sega sollte es zu Leinwand-Ehren bringen, sorgte aufgrund seines Aussehens aber für Schockzustände bei den Sonic-Fans. Irgendwie zu schlaksig, zu lang, zu menschlich sah der Igel aus.

Auch ich störte mich an dem Look Sonics und ärgere mich, weil der Film ansonsten eigentlich einen guten Eindruck machte — soweit man das auf der Grundlage eines Trailers beurteilen kann. Dr. Robotnik wird von Jim Carrey verkörpert, Regie führt Jeff Fowler und James Marsden, den ihr u.a. aus den X-Men-Filmen oder “Onec upon a time in Hollywood” kennt, schlüpft in die Rolle des Sheriff Tom Wachowski. Es wäre auch alles eine runde Sache gewesen, hätte nicht Sonic so furchtbar ausgesehen haben.

Es gab natürlich einen fetten Shitstorm für Paramount und so beschloss man, den Film (der eigentlich letzte Woche hätte anlaufen sollen) zu überarbeiten, um Sonic einen neuen Look zu verpassen. Diese Arbeit und Geduld hat sich gelohnt, die Macher — allen voran Regisseur Jeff Fowler, nahmen sich die Kritik wirklich zu Herzen und ja: Jetzt sieht Sonic so aus, wie er aussehen soll! Im Bild seht ihr beide Versionen im direkten Vergleich — oben, der alte Sonic, unten die überarbeitete Version:

Der Unterschied ist also schon sehr deutlich und ich bedanke mich ganz artig bei Paramount, dass die die Nummer nicht einfach stur durchgezogen haben, sondern wirklich auf die Kritik der Fans gehört haben. Auch die bisherigen Reaktionen im Netz zeigen, dass der Trailer entschieden positiver angenommen wird als die alte Fassung.

Neuer Termin ist jetzt der 14. Februar 2020. Wir müssen uns also noch ein Vierteljahr gedulden, aber wenn ihr unten die beiden Trailer vergleicht, werdet ihr auch feststellen, dass sich das Warten für dieses Re-Design absolut gelohnt haben dürfte.

Hier der alte Trailer (Paramount selbst hat den Clip längst wieder offline genommen):

Und hier jetzt der nagelneue Trailer mit einem Sonic, wie er aussehen sollte:

via Der Standard