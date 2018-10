Offenbar kommt der Elektroautobauer nicht zur Ruhe. Zwar gab es jüngst erfreuliche Nachrichten, auch im Hinblick auf das Produktionsziel des Model 3, diese werden jetzt aber angezweifelt. Damit gerät Tesla, bzw. Elon Musk, das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit in das Fadenkreuz der Ermittler. Gegen den (ehemaligen) Konzernchef wurde erst kürzlich wegen Aktien-Manipulation ermittelt. Ähnliche Vorwürfe gibt es jetzt auch in Bezug auf die vermeintlich erreichten Produktionsziele.

So berichtet das Wall Street Journal, dass Bundesermittler prüfen möchten, ob Tesla hier falsche Zahlen mitteilt. Dazu sollen ehemalige Mitarbeiter kontaktiert worden sein, sie sollen Aussagen in einem Strafverfahren tätigen. Dabei erstrecken sich die Untersuchungen auf das Jahr 2017, zu der Zeit begann der Elektroautobauer mit der Bekanntgabe von Prognosen was die Fertigung des extrem gefragten elektrischen Sedans betrifft.

Damals legte Musk einen sehr aggressiven und gewohnt optimistischen Plan vor. Bis Dezember 2017 sollten 20.000 Fahrzeuge pro Monat gebaut werden, diesen Plan teilte er auch öffentlich groß via Twitter mit.

Looks like we can reach 20,000 Model 3 cars per month in Dec — Elon Musk (@elonmusk) July 3, 2017

Am Ende kam es völlig anders. Vergangenes Jahr wurden nur 2.700 Fahrzeuge produziert. Das tatsächliche Ziel von 5.000 Fahrzeugen je Woche wurde erst im Juni diesen Jahres erreicht – ein Erfolg, den der Konzern aber nach wie vor nicht ganz halten kann.

Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte die Ermittlungen des FBI indirekt. So soll es freiwillige Anfragen seitens des Justizministeriums geben, ebenso soll man um eine Führung durch die Anlage gebeten haben. “Wir haben keine Vorladung, keine Bitte um Aussage oder ein anderes formelles Verfahren erhalten, und es gab seit Monaten keine zusätzlichen Dokumentenanfragen des Justizministeriums diesbezüglich”, sagte der Sprecher.

Der Sprecher fuhr fort: “Als wir mit der Model-3-Produktionsrampe begannen, waren wir transparent in Bezug darauf, wie schwierig es sein würde, und erklärten offen, dass wir nur so schnell sein könnten wie unser am wenigsten erfolgreicher Lieferant. Angesichts der Schwierigkeiten, die wir bei dieser ersten Produktionsstufe nicht vorhergesehen hatten, dauerte es letztlich sechs Monate länger, als wir erwartet hatten, um unsere 5.000 Einheiten pro Woche zu erreichen. Teslas Philosophie war immer, wahrheitsgetreue Ziele zu setzen – nicht mit Sandsäcken versehene Ziele, die wir definitiv übertreffen würden und keine unrealistischen Ziele, die wir nie erreichen könnten. Während Tesla kritisiert wird, wenn es bei der Erreichung eines Ziels Verzögerungen gibt, sollte man nicht vergessen, dass Tesla viele Ziele erreicht hat, die von den meisten angezweifelt wurden. Wir sind sehr stolz auf die Bemühungen des gesamten Unternehmens, diese schwierige Phase zu überstehen und uns in die Serienproduktion zu bringen.”

Am Ende wird vor allem die Justiz entscheiden müssen, inwiefern die Aussagen von Musk und die ausgegebenen Produktionsziele tatsächlich strafbar waren oder nicht. Natürlich ist es nicht verboten, Ziele nicht zu erreichen und hinter den eigenen Vorgaben zurückzuliegen. Strafbar wäre es allerdings, absichtlich unhaltbare Ziele herauszugeben und Erwartungen zu schüren – weil damit letztlich auch der Börsenkurs beeinflusst wird. Die wissentliche Täuschung von (potentiellen) Anlegern ist kein Kavaliersdelikt – wie Musk ja kürzlich erst schmerzlich erfahren durfte.