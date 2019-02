Das Galaxy Fold ist kein Device für die Massen – und Samsung weiß das

Als Samsung sein Galaxy Fold bei seinem Unpacked-Event enthüllt hat, konnten wir bereits ahnen, dass der Spaß nicht so ganz günstig würde. Wenn das Teil Ende April in den Handel gelangt, werden Interessenten über 2 000 Euro für das edle und faltbare Handset hinblättern müssen. Klar, dass angesichts eines solchen Preises von dem ein oder anderen hinterfragt wird, wo Samsung überhaupt noch hin möchte mit seinen Preisen bei Smartphones.

Schließlich sind ja auch die S10-Modelle allesamt keine Schnapper, aber das Galaxy Fold legt die Messlatte eben nochmal etwas höher als sie es sowieso schon war. Aber wer glaubt, dass sich Samsung dabei ein wenig verzocken könnte, liegt falsch. Den Koreanern ist durchaus klar, dass sie keine großen Stückzahlen verkaufen werden und das wurde auch von Anfang an so einkalkuliert.

Gegenüber The Verge ließ das Unternehmen, vertreten durch Kate Beaumont, “Director of Product, Services and Commercial Strategy” bei Samsung UK, nämlich verlauten, dass man das Galaxy Fold ganz oben im “Super Premium”-Bereich ansiedelt — in einem Preissegment, in dem eben längst nicht mehr jeder zuschlägt. Im originalen Wortlaut erklärte Beaumont: