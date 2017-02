Die virtuelle Realität ist eine der vielversprechendsten Technologien der letzten Zeit. In ein paar Jahren werden wir uns wahrscheinlich alle in fotorealistischen Welten begegnen, Games erleben oder auch Konzerte besuchen. In Düsseldorf-Bilk wird diese Zukunftsvision bereits zur Realität, denn ab dem 12. November wird dort das HoloCafe als Pop-up Store seine Pforten öffnen.

Auch wenn es der Name verspricht – nein, in diesem Cafe wird man nicht in virtuellen Sesseln sitzen und virtuellen Kaffee schlürfen. In dem Laden wird nämlich gezockt! In dem Pop-up Store hat das HoloCafe zwei Spielflächen mit jeweils ca. 25 Quadratmetern zur Verfügung. Dort können insgesamt 8 Spieler gleichzeitig oder zwei Gruppen mit bis zu 4 Spielern miteinander spielen.

Das Ganze soll natürlich ein tolles Virtual Reality Erlebnis werden und obwohl sich der Store HoloCafe nennt, wird dort die HTC Vive zum Einsatz kommen. Diese Brille ist nämlich nicht an eine Stelle gebunden, wie beispielsweise die Oculus Rift. Mit den sogenannten „Room Scale-Sensoren“ kann die Vive den Raum scannen und die virtuelle Umgebung an die physische Vorlage anpassen.

Wer sich jetzt keine teure VR-Brille zum Zocken nachhause holen will, für den ist das HoloCafe die optimale Alternative. Es erinnert in der Tat ein bisschen an die alten Arcade Hallen, in der man Pac-Man gedaddelt hat. In dem HoloCafe dauert eine Spielsitzung 20 Minuten und kostet pro Spieler 12 Euro. Wer alleine in die virtuelle Welt tauchen möchte, der zahlt für die jeweiligen offenen Spieler-Slots 6 Euro. Das Cafe ist von Montag bis Samstag von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet.

Zur Eröffnung des HoloCafes stehen für die Spieler vier Games zur Auswahl. Als Besucher kann man auch jederzeit zwischen den Spielen wechseln, da man nur die Spielzeit bucht und nicht ein einzelnes Game.

Die „Holoarena“ steht für 1-4 Spielern zur Verfügung und man muss dort gemeinsam gegen Drohnen kämpfen. Als Waffen kann man zwischen dem Bogen, Plasmablitzen und Feuerbällen wählen. Es ist also ein klassisches Action/Shooter Spiel.

Wem das zu schnell ist, der findet seine Freude vielleicht bei dem Puzzle-Game „Carpe Lucem“. Dort muss man mit Spiegeln, Prismen und diversen anderen Hilfsmitteln Lichtstrahlen umleiten und somit die mechanischen Blumen zum Strahlen bringen.

Bei dem Spiel „The Lab“ reist man durch verschiedene kleine Universen und der Spieler kann die Landschaft erkunden. Das Game versteckt Geheimnisse, die darauf warten entdeckt zu werden.

Die Portal Spiele gibt es ja auch als VR-Erlebnis und genau die kann man auch im HoloCafe spielen. Man muss dort die unterschiedlichsten Rätsel lösen und der schräge Humor der Games sind geradezu legendär.

Ich würde dem HoloCafe gerne mal einen Besuch abstatten, ihr nicht auch? Wer in der Nähe wohnt, der sollte dort unbedingt mal hingehen! Wenn man seinen Aufenthalt direkt über die Webseite bucht, bekommt man einen Vorbesteller-Rabatt von 17 Prozent.

