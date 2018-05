Das neue Google News ist da – und Google Play Kiosk verschwindet

Bevor wir uns dem runderneuerten Dienst „Google News“ zuwenden, stimmen wir kurz einen Abgesang an — den auf den 2013 eingeführten Google Play Kiosk, der, wie nach den jüngsten Informationen erwartet, nun eingestampft wurde. Das allerdings nicht ersatzlos: Der Kiosk und die bisherigen News werden mit den neuen Google News also quasi in eine App zusammengeführt.

Die neue Version von Google News wird Google Play Kiosk auf Mobilgeräten und der Desktop-Version sowie die App Google News & Wetter auf Mobilgeräten ersetzen.

Das geschieht aber nicht, in dem man der News-App einfach eine neue Sektion verpasst. Stattdessen präsentiert sich die App komplett runderneuert und so, wie es zu erwarten war, setzt Google auch hier wieder auf künstliche Intelligenz und Machine Learning, um uns aus dem Meer an Nachrichten auch genau das aufzubereiten, was wir wirklich sehen wollen. Dieser Clip stellt das neue Google News kurz vor:

Vor immerhin schon 15 Jahren wurde Google News eingeführt, mit den Jahren wurde es meiner Meinung nach aber stets schlimmer und auch mein Ex-Boss Palle hat mehr als einmal über das geschimpft, was aus dem ursprünglich mal so tollen Service geworden ist:

Endlich hat Google scheinbar Saschas Gebete erhört und krempelt den Service komplett um. Im eigenen Blog-Beitrag hört sich das natürlich alles sehr elegant an:

In unserer neuesten Version nutzen wir eine Reihe von KI-Techniken, um den konstanten Informationsfluss schon beim Einstellen ins Netz zu erfassen, ihn in Echtzeit zu analysieren und einzelnen Geschichten zuzuordnen. Das bedeutet, dass Google News weiß, welche Menschen, Orte und Dinge in einer Geschichte enthalten sind und in welcher Beziehung sie zueinander stehen. Im Kern erlaubt uns diese Technologie, Informationen zu verbinden und sinnvoll zusammenzuführen, damit ihr versteht, was gerade passiert und welchen Einfluss oder welche Reaktionen hervorgerufen werden.

„Für dich“

Die AI soll es wieder mal richten, also in diesem Fall dafür sorgen, dass ihr genau das vorgesetzt bekommt, was euch interessiert. Ihr erhaltet in der Sektion „Für dich“ erst einmal eine Basis von fünf wichtigen aktuellen Headlines, lokalen News und euren favorisierten Themen präsentiert. Natürlich soll durch maschinelles Lernen auch hier wieder gewährleistet werden, dass die App mit der Zeit lernt, welche Themen und welche News-Quellen bei euch besonders angesagt sind.

Newscast ist ein neues Buzz-Wort, welches uns Google um die Ohren haut. Mit Newscast sollen wir tiefer in eine Geschichte eintauchen können, indem uns das Thema auch visuell ansprechend aufbereitet wird. Ihr findet nicht nur Links zu entsprechenden Artikeln, sondern auch Bilder, Videos und auch Zitate, beispielsweise via Twitter.

„Mehr zum Thema“

Um euch schnell auf den neuesten Stand bringen zu können, experimentieren wir derzeit mit einem neuen visuellen Format: Newscast. Hier bringen die neuesten Entwicklungen in Natural Language Understanding eine Sammlung von Artikeln, Videos und Zitaten zu einem einzigen Thema zusammen. [/mg_blockquote

Entscheidet ihr euch, über ein Thema umfassend informiert zu werden, dann könnt ihr die Sektion „Mehr zum Thema“ aufrufen. Hier findet ihr ebenfalls eine Vielzahl von Quellen und Berichte, Kommentare und alles weitere zum Thema wird auch chronologisch (gegebenenfalls auch über einen längeren Zeitraum) aufbereitet. Wichtig dabei ist, dass dieser Service nicht personalisiert ist. Hier bekommt ihr also nicht ausschließlich eure Lieblings-Quellen zu sehen, sondern alles, was die ganze News-Bandbreite hergibt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, um diesem typischen Filterblasen-Effekt entgegenzuwirken. Wollt ihr wirklich mitreden bei einem Thema, ergibt es eben Sinn, sich auch mit anderen Meinungen und Ansichten zu beschäftigen!

„Schlagzeilen“

Der dritte Punkt — „Schlagzeilen“ — präsentiert genau das, was ihr unter so einem Namen erwarten dürft: Die wichtigsten Themen des Tages, auch hier wieder ohne euren persönlichen Filter. So ist gewährleistet, dass ihr nicht nur eine Handvoll eurer Lieblings-Themen gezeigt bekommt, sondern tatsächlich umfassend aus seriösen Quellen informiert werdet. Unter weiteren Rubriken bekommt ihr dann auch weitere Sparten zu sehen, beispielsweise Technik, Sport usw.

Wann gibt es den Spaß für uns? Vermutlich nächste Woche. Ab heute wird Google News in den USA verteilt, in der nächsten Woche sollen 127 weitere Länder folgen, da dürfte Deutschland dann ja wohl mit von der Partie sein. Verfügbar sein wird Google News in seiner neuen Version sowohl für Android, iOS als auch in der Desktop-Version.