Das wars: Apple AirPower geht die Luft aus, wird gecancelt

Bereits 2017 im Rahmen seines iPhone-Events kündigte Apple an der Seite des iPhone X auch AirPower an — seine Lösung zum drahtlosen Laden. Der Clou dabei: Mit dieser Lade-Matte hättet ihr gleich drei Gadgets gleichzeitig laden können, also beispielsweise eure AirPods, eure Apple Watch und selbstverständlich auch das iPhone.

Aber Apple hatte die Dinger noch nicht fertig und konnte auch damals keinen exakten Termin nennen. Früh mehrten sich die Berichte, dass die Entwicklung nicht wie gewünscht verläuft und so wurde AirPower immer weiter verschoben. Apple selbst hat sich in der Folge dann auch offiziell überhaupt nicht mehr mit Wasserstandsmeldungen zu AirPower zu Wort gemeldet. Bis jetzt: Mit der Verschieberei ist es nämlich nun endgültig vorbei, denn Apple hat das Projekt kurzerhand gecancelt.

Wie TechCrunch berichtet, habe Apple nicht die gewünschte Qualität erreichen können und AirPower hat sich somit in Luft aufgelöst. In der Mail heißt es dazu:

Nach vielen Anstrengungen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass AirPower unsere hohen Standards nicht erreichen wird, und so haben wir das Projekt abgesagt. Wir entschuldigen uns bei den Kunden, die sich auf die Einführung gefreut haben. Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass die Zukunft drahtlos ist, und setzen uns dafür ein, das drahtlose Erlebnis voranzutreiben. Dan Riccio, Apple Senior Vice President of Hardware Engineering

Immerhin gibt es also auch einen Silberstreif am Horizont, dass ein ähnliches Produkt dann später doch noch auf den Markt gebracht werden kann. Apple glaubt zwar nicht mehr an AirPower, dennoch aber grundsätzlich daran, dass in Zukunft kabellos geladen wird.

Apple-Fans können natürlich auf Produkte von Drittherstellern zurückgreifen, aber das ist natürlich nicht wirklich nach dem Geschmack der Chefetage in Cupertino. Man hat vollmundig eine Matte angekündigt, die mehrere Geräte gleichzeitig laden kann, egal wo man sie auf der Matte platziert. In diesem Fall hat Apple definitiv mal den Mund zu voll genommen.

Quelle: TechCrunch via The Verge