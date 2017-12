Das Wort zum Jahresende: Von Hasskriminalität und Meinungsfreiheit

Im Juni 2017 wurde das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) vom Bundestag beschlossen. Besonders Bundesjustizminister Heiko Maas hat bei diesem Kampf gegen Online-Hetze eine entscheidende Rolle gespielt. Das neue Gesetz betrifft vor allem die sozialen Netzwerke wie Facebook, Twitter oder auch YouTube. Sie müssen nun strafbare oder gemeldete Inhalte innerhalb von 24 Stunden und bei weniger eindeutige Fälle binnen einer Woche löschen. Diese Gesetzmäßigkeit tritt ab morgen, also dem 01. Januar 2018 in Kraft. Wird es im nächsten Jahr also weniger Hass im Netz geben?

Mit diesem Gesetz müssen alle Onlinedienste auch einen festen Ansprechpartner in Deutschland bereithalten, an den sich die Behörden im Ernstfall wenden können. Facebook hatte sich anfangs noch gegen das Gesetz gesträubt und hatte hierzulande lediglich Büros für Marketing und andere administrative Aufgaben. Inzwischen hat das soziale Netzwerk allerdings zwei Löschzentren aufgebaut und damit klein bei gegeben.

Eigentlich bleibt den sozialen Netzwerken auch nichts anderes übrig, als sich dem Gesetz zu beugen. Denn wenn sie strafbare oder gemeldete Inhalte nicht in der vorgegebenen Zeit löschen, hat das Konsequenzen. Sollte ein Plattform-Betreiber seiner Pflicht nicht zufriedenstellend nachkommen, drohen ihm Strafen von bis zu 50 Millionen Euro. Bei Einzelfällen passiert jedoch noch nichts.

Zurück zu der oben gestellten Frage: Werden wir im nächsten Jahr weniger Shitstorms, Hasskommentare oder ähnliches lesen müssen? Wie wir schon in mehreren Artikeln beleuchtet haben, ist Hasskriminalität ein echtes Problem und ich teile die Ansicht, dass dagegen vorgegangen werden muss. Jedoch bin ich nicht sicher, ob dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz der richtige Weg ist. Denn die Gefahr einer übermäßig krassen Zensur und die damit einhergehende Einschränkung der Meinungsfreiheit besteht auf jeden Fall.

Ich persönlich verstehe nicht, warum man erst dort zu handeln beginnt, wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Wieso nicht von Anfang an verhindern, dass es überhaupt hineinpurzelt? Was ich damit meine, ist, dass der Knackpunkt im falschen Umgang mit dem Internet und den sozialen Netzwerken liegt. Ich finde, man muss Kindern schon eine gewisse Medienkompetenz vermitteln, sodass sie von klein auf lernen, was richtig und falsch ist. Das bezieht sich sowohl auf den Online-, wie auch den Offline-Bereich des Lebens.

Nun wird das Gesetz aber morgen in Kraft treten. Es ist der letzte verbleibende Schritt, etwas gegen die Hasskommentare zu unternehmen. So traurig es auch ist: Die Vergangenheit hat gezeigt, dass solch eine Regulierung anscheinend nötig ist. Für mich persönlich, wird das Problem jedoch nicht hundertprozentig gelöst und ruft sogar eine hässliche Auswirkung auf den Plan. Vielleicht muss es eine Mischung aus diesem Gesetz und der Aufgabe zukünftiger Generationen sein, ihre Nachfahren sozial kompetent zu erziehen.

Ich kann nur noch einmal dazu aufrufen, seid freundlich zueinander und begegnet anderen Leuten mit Respekt. Ihr wisst nie, was der Mensch auf der anderen Seite des Bildschirms gerade durchmacht. Wenn wir dies zu beherzigen wüssten, wäre solch ein Gesetz gar nicht erst nötig und unsere Meinungsfreiheit auch nicht gefährdet!

