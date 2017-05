Habt ihr nicht auch manchmal das Gefühl, dass in eurem Facebook-Newsfeed auffällig häufig Posts bestimmter Leute oder Themen auftauchen, mit denen ihr euch in letzter Zeit befasst? Während früher Posts von Freunden und Seiten chronologisch dargestellt wurden, hatte Facebook die Standardansicht vor einiger Zeit auf relevante Posts umgestellt, die Top Stories.

Was auf der einen Seite dafür sorgt, dass ihr mehr für euch relevantes seht, hat den Nebeneffekt eine Filterblase oder im Englischen, eine Echo Chamber zu erzeugen. Eine kleine Kammer, in der scheinbar alles zu euch passt und eure Meinung bestätigt. Der von Facebook eingeführte Algorithmus bewertet im Hintergrund, was für euch wichtig ist und blendet Posts aus, die nicht zu euch passen.

Das Ziel ist hierbei natürlich ganz klar: ihr sollt möglichst lang auf Facebook bleiben, damit der Konzern wiederum mehr Werbeanzeigen an euch ausliefert und somit die blaue Kasse klingeln lässt. Problematisch ist hierbei nur, dass eure Timeline dadurch wenig objektiv ist und die im Hintergrund gesammelten Daten zur Manipulation verwendet werden können. Und es sich dabei nicht um Aluhut-Gedankengut handelt, haben vermutlich die Wahlergebnisse in den USA und Großbritannien gezeigt.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, haben zwei Kreative bei der Werbeagentur Grey nun ein Plugin entwickelt, den Data Corrupter. Der soll euer psychologisches Profil versauen, das aus Likes, Kommentarfrequenz und allerlei Metadaten in den Datenbanken von Facebook erstellt wird.

Gegen die Filterblase, Wahlmanipulation und den Datenmissbrauch

Diese Daten dienen letztendlich dazu, Werbung an exakt die richtigen Zielgruppen auszuliefern, was im Grunde der heilige Gral aller Werbeschaffenden ist. Möglich wird das mit Dark Posts, die Werbung an haarklein definierbare Interessengruppen ausliefern und dazu sämtliche Daten nutzen, die ihr bei Facebook hinterlasst. Vom Wohnort, über Interessen bis hin zu früher getätigten Käufen und Klicks auf andere Werbeanzeigen.

Der Data Corrupter funktioniert dabei recht simpel. Sobald ihr eine Seite liked, verteilt das Plugin zusätzlich Daumen an zehn andere, die zufällig aus den 100.000 beliebtesten Pages bei Facebook ausgewählt werden. Für euch und eure Freunde sollen diese Likes nicht sichtbar sein, dafür aber euer Datenprofil auf Facebooks Servern nach und nach verwässern. Die Idee dahinter ist, dass ihr wieder mehr Vielfalt in eurer Timeline habt und nicht mehr so leicht von zielgerichteter Werbung oder politisch beeinflusst werden könnt.

Dass das Tool der beiden Grey-Mitarbeiter Martin Steinorth und Fabian Kirner ausgerechnet aus einer Werbeagentur stammt, kommentiert letzterer in einem Interview mit orange by Handelsblatt mit:

„Theoretisch sind wir Nestbeschmutzer. Aber mir geht es um etwas anderes. Ich bin erstmal Mensch, Vater, Ehemann und dann bin ich irgendwann Werber. Wenn Facebook es zulässt, dass Firmen mit meinen Daten zielgerichtet Werbung schalten, ist das für mich noch okay. Wenn der Algorithmus mich aber gezielt politisch beeinflussbar macht und mich für Propaganda zugänglich macht, ist eine Linie überschritten.“

Das Newsportal hat das Google Chrome-Plugin übrigens auch bei Grey in Auftrag gegeben, welches auf der Webseite heruntergeladen werden kann. Dort erfahrt ihr auch, dass Facebooks Algorithmen nur 70 Likes brauchen, um euch besser einschätzen zu können, als ein guter Freund. Und 150 Likes sagen psychologisch mehr über euch aus, als eure Eltern über euch wissen.