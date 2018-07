Datenschutz in intelligenten Städten

Die Bevölkerung der Erde wächst stark an, zudem zieht es die Menschheit immer mehr in Städte. Bis 2050 sollen 66 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. Bis 2030 soll es bereits 43 sogenannte Megastädte geben – damit sind Ballungsräume mit mehr als 10 Millionen Einwohnern gemeint. Der Platz und die Ressourcen werden hier immer geringer, intelligente Städte sollen daher zur Optimierung der Effizienz beitragen.

Smart City – Parkplätze in Dresden

Intelligente Städte haben das Potenzial ernste Probleme zu lösen, wenn es darum geht einer wachsenden Bevölkerung entgegenzukommen und widerstandsfähige Volkswirtschaften zu schaffen. Das Smart Cities Council ist der Ansicht, dass Investitionen in intelligente Infrastrukturen zu Wohlstand für alle führen werden. Alle Konzepte rund um die Städte der Zukunft benötigen aber vor allem eines: Daten. Nur mit Hilfe einer entsprechend großen Datenbasis können autonome Systeme auch richtig entscheiden. Die Systeme haben Zugriff auf kritische Infrastrukturen und sind deshalb besonders in Gefahr. Dazu kommt der Datenschutz des Einzelnen – ein Recht, das bereits seit 1948 in der Erklärung der Menschenrechte festgehalten wurde.

„Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen.“

Es gibt unterschiedliche Bereiche in denen das Thema Datenschutz ernst genommen werden muss, zwei möchte ich für diesen Artikel herausgreifen.

1) Kommunikationsdaten und Überwachung

Kommunikation, Datenaustausch und Hyperconnectivity sind die grundlegenden Bausteine der Smart City. In der smarten Stadt werden wir von unserem digitalen Assistenten geweckt, der dann unserer Garderobe vorschlägt, welche Kleidung heute für uns geeignet ist. Während wir mit unserem Smart Car ins Büro fahren, steht uns dort bereits ein Parkplatz zur Verfügung und während unser Auto durch den Verkehr steuert, wird unsere Reise durch die ständige Überwachung der Straße perfekt choreographiert. Die intelligente Stadt braucht eine Reihe hochverbundener Sensoren, um zu funktionieren. Jeder sammelt Daten, die zentral aggregiert und ausgewertet werden. Die Struktur dieses Netzwerks umfasst Alltagsgegenstände, Autos, Gebäude und alles, was nützliche Daten erzeugen kann.

Es muss kein Ausflug in SciFi Literatur unternommen werden, um hier mögliche Nachteile schnell zu erkennen, es reicht bereits ein Blick nach China. Dort werden Bürger dank Gesichtserkennung komplett überwacht und – schlimmer noch – auch ihr Verhalten. So werden beispielsweise die Gesichter von Schülern ausgewertet, dadurch soll gemessen werden, wie aufmerksam sie dem Unterricht folgen. All diese Auswertungen des Verhaltens laufen in das neue Scoring Modell der Volksrepublik. Je nach Scoring bietet das Vorteile – kann aber auch erhebliche Nachteile bringen.

2) Gesundheitsdaten

Intelligente Technologien, die auf die Bürger der Smart City angewandt werden, können massive Vorteile bei der Schaffung einer gesunden Bevölkerung haben. Dank der Vernetzung können einzelne Personen Krankheitsbilder deutlich besser beobachten und analysieren. Als Diabetiker finde ich die Idee durchaus reizvoll. Moderne Chips sind bereits heute in der Lage, meinen Blutzucker den ganzen Tag konstant aufzuzeichnen. In einem Notfall erinnert mich mein Smartphone daran, dass ich etwas unternehmen sollte. In Zukunft könnten Smart Cities hier helfen. Die Stadt könnte es wissen, wenn ich ein schweres Problem habe – und automatisch Hilfskräfte verständigen oder gar eine Drohne mit Zuckerlösung vorbeischicken,…

So sehr mir die Idee im Zweifel gefallen mag, auf der anderen Seite bereitet sie mir auch einige Sorgen. Wer hat Zugriff auf meine Daten und wie werden diese genutzt? Für Forschung an Medikamenten? Meinetwegen. Wer sieht diese Daten? Mediziner und Wissenschaftler? Ebenso meinetwegen. Das Beispiel kann aber auch schnell umschlagen – bereits heute gibt es Konzerne, ohne deren Namen nennen zu wollen, die Werbung auf alle erdenklichen Merkmale hin zielgerichtet einblenden. Werbung für Diabetiker? Denkbar. Werbung für den Schokoriegel um 18 Uhr abends, weil hier der spezielle Diabetiker gerne unterzuckert? Schrecklich! Und das ist erst der Anfang. Würden meine Zuckeraufzeichnungen im Internet landen, wäre dies schlimmer als die Veröffentlichung eines Tagebuchs. Aufgrund der Daten kann darauf geschlossen werden, wann ich Sport hatte, wie mein Sexualleben aussieht, wann ich Alkohol konsumiert habe und wann ich Angst hatte,… Persönliche Dinge, über die es sonst in der Regel keine nennenswerten Aufzeichnungen gäbe.

Die Erfassung und Nutzung von Daten kann erhebliche Vorteile mit sich bringen – es müssen aber klare Regeln geschaffen werden. Wichtige Aspekte sind die Granularität bzw. die Möglichkeit der persönlichen Zuordnung der Daten, die Sicherung der Daten und wer Zugriff darauf hat. Smart Cities sind eine Utopie, die schnell zur Dystopie umschlagen kann – wenn wir uns nicht rechtzeitig Gedanken über die Herausforderungen neuer Technologie machen. Wann rechtzeitig ist? Jetzt, wenn nicht vielleicht sogar schon gestern,…

Via Infosec Institute