Datenschutz und AGB: So gefährlich ist FaceApp!

So lustig die Bilder und Filter der App auch sein mögen, so gefährlich ist sie auch! Wir dachten, wir hätten zumindest ein bisschen aus dem Skandal um Cambridge Analytica gelernt? Weit gefehlt! Mittlerweile haben mehr als 100 Millionen Menschen die App aus dem Google Play Store heruntergeladen, in 121 Ländern ist sie sogar auf dem ersten Platz der Top-Downloads. Alle Nutzer haben – wahrscheinlich unbewusst – den gefährlichen Geschäftsbedingungen zugestimmt.

Laut den Geschäftsbedingungen gehören die in die App hochgeladenen Bilder zwar noch den Nutzern, jedoch besitzt das Unternehmen eine für immer andauernde und unwiderrufliche Lizenz, alles mit den Fotos machen zu können, was sie wollen. In den AGB steht nämlich folgendes geschrieben:

“You grant FaceApp a perpetual, irrevocable, nonexclusive, royalty-free, worldwide, fully-paid, transferable sub-licensable license to use, reproduce, modify, adapt, publish, translate, create derivative works from, distribute, publicly perform and display your User Content and any name, username or likeness provided in connection with your User Content in all media formats and channels now known or later developed, without compensation to you. When you post or otherwise share User Content on or through our Services, you understand that your User Content and any associated information (such as your [username], location or profile photo) will be visible to the public.”