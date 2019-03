Datenschutzfrage bei E-Roller: Wie geht man mit Geolokalisierung um?

In Los Angeles will man dringend eine Datenerhebung von E-Rollern starten, doch bisher ohne Erfolg. Die Stadtbeamten wollen vorwiegend Standortdaten von Ubers Jump-Rollern verwenden, um die Richtlinien des öffentlichen Verkehrs daran anzupassen. Uber will diese Daten aber nicht herausgeben, weil dies zu einem “beispiellosen Maß an Überwachung” führen könnte, so das Unternehmen.

Im Moment sieht der Streit um die Daten aus, wie eine Pattsituation. Die Stadtbeamten von Los Angeles sind der Meinung, dass die Daten Einblicke in ein wachsendes Transportmittel geben würden. Die Stadt könne so abschätzen, wo die Roller in LA gebraucht werden und wo man sicherstellen muss, dass genügend Geräte da sind. Los Angeles möchte die E-Scooter nämlich auch für Bewohner mit niedrigem Einkommen bereitstellen – löblich!.

“Ich denke, es ist das große Datenschutzproblem der nächsten Jahre. Diese Kombination aus privaten Daten in öffentlichen Händen wird ein immer größeres Thema werden und wenn es um die Geolokalisierung geht, muss man einige spezielle Fragen zum Umgang mit den Daten beantworten.” Joseph Jerome, Politikberater

Berichten zufolge würde die Stadt die Daten von Uber Rollern nicht an die Polizei weitergeben. Sie würden auch keine persönlichen Identifikatoren enthalten und dürften auch nicht bei Anfragen nach öffentlichen Aufzeichnungen herausgegeben werden. Jetzt stehen aber schon Datenschutzexperten auf der Matte und warnen davor, dass die Standortdaten des Rollers ausreichen könnten, um die Bewegungen einer Person zu verfolgen, vor allem, weil Roller nicht geparkt werden müssen. Mit ihnen fährt man ja normalerweise bis vor die Haustür oder das Geschäft und sind so eine sichere Quelle für Bewegungsdaten.

Die zentrale Frage, die dieser Streit aufwirft, ist eigentlich, wie man mit den ganzen Datenmengen umgeht, die Elektro-Fahrzeuge wie Roller und Fahrräder produzieren. Die Nachfrage nach solchen Gefährten wächst stetig und es dürfte interessant sein, zu sehen, ob diese die Informationen in den Händen privater Unternehmen bleiben oder ob sie diese teilen müssen.

via: engadget