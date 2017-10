Datenschutzpanne: Der Google Home Mini als ständiger Zuhörer

Die geschrumpfte Version des Google Home ist nicht mal auf dem Markt, da hagelt es schon schlechte Kritik – und das zurecht, wie ich finde! Denn diese Panne, die sich Google nun eingestehen muss, ist wahrscheinlich der schlimmste Albtraum, den sich Gegner des Smart Home vorstellen können. Ohne, dass es der Besitzer bemerkt, lauschen die Geräte jedem Geräusch im Haushalt und schicken intime Details an große Internetkonzerne. Genau das ist nun mit dem Google Home Mini passiert.

Leider wurde die Datenschutzpanne nicht schon im Werk des Unternehmens festgestellt. Bei einigen Testgeräten, die nach der Präsentation am 4. Oktober an Journalisten und Blogger herausgegeben wurden, trat das Problem als erstes auf. Hier hatte sich die Zuhörfunktion des Google Home Mini ohne Zutun der Nutzer eingeschaltet. Die Geräte lauschten also permanent und übertrugen alles, was im Raum gesprochen wurde, an die Server von Google.

Einem Redakteur des Blogs „Android Police“ ist dieser Fehler zuerst aufgefallen. Er war einer der ersten Besitzer des Gerätes und installierte den Google Home Mini in seinem Badezimmer. Er bemerkte tagelang nichts ungewöhnliches, jedoch fiel ihm irgendwann auf, dass die vier Lichter des Minis blinkten, wenn der Fernseher lief oder er selber sprach. Das Gerät wurde von ihm nicht mit dem typischen Codewort angesprochen, teilweise war es sogar auf stumm geschaltet.

Grund für den Fehler, war eine Touch-Taste auf der Oberseite des Gerätes. Auf Knopfdruck hätte man mit ihr den Mini eigentlich aktivieren können, ohne das Codewort sagen zu müssen. Bei einigen Testgeräten, hatte sich die Taste allerdings selbstständig gemacht und die Mikrofone eingeschaltet.

Der Redakteur des Blogs hat seine Entdeckung natürlich gleich an Google weitergeleitet, die sofort reagierten. Sie zogen die Testgeräte zurück und deaktivierten das Touch Panel an dem Mini. Der Konzern hat nun ein Software-Update bekanntgegeben, mit dem sich der Knopf nicht mehr autonom einschalten soll. Es kam sogar so weit, dass sich das Gerät jetzt nur noch per Sprache bedienen lässt. Das heißt, dass alle Touchfunktionen auf der Oberseite des Google Home Minis dauerhaft entfernt wurden.

via: heise