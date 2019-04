Datenschutzskandal bei Facebook – es ist mal wieder soweit!

Facebook hat mittlerweile 2 Milliarden Nutzer und ist damit das größte soziale Netzwerk weltweit. Damit wird Facebook eigentlich eine gewisse Verantwortung zu teil, die sie jedoch nicht immer so ernst nehmen. Am Mittwoch ließ man zum Beispiel durchblicken, dass das Netzwerk “unbeabsichtigt” die E-Mail-Kontakte von rund 1,5 Millionen Nutzern auf Facebook hochgeladen hatte. Es geht also mal wieder um einen Datenschutzskandal.

Ein Sprecher von Facebook meinte, dass die Kontakte “mit niemandem außerhalb von Facebook geteilt wurden” und dass man sie umgehend löschen würde. Außerdem wurden alle betroffenen Benutzer sofort benachrichtigt. Mittlerweile weiß man, dass das Problem ein Bug war, den das Unternehmen inzwischen angeblich behoben hat. Bis vor Kurzem wusste das soziale Netzwerk aber gar nicht, was passiert war.

Die “Störung” hatte verursacht, dass alle Mail-Kontakte von neu angemeldeten Nutzern umgehend auch an Facebook weitergeleitet wurden. Das Unternehmen hat also auch Kontaktdaten von Leuten, die nie bei Facebook angemeldet waren und weiß nun, welcher Nutzer mit wem in Kontakt steht. Anscheinend gab es sogar eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm, das “Kontakte importiert” wurden. Aber nicht jeder weiß sofort, was das bedeutet.

“Als wir uns die Schritte angesehen haben, die die Nutzer bei der Anmeldung durchlaufen, haben wir festgestellt, dass in einigen Fällen die E-Mail-Kontakte der Leute auch unbeabsichtigt auf Facebook hochgeladen wurden.” Facebook Sprecher

Facebook hatte wohl in der Vergangenheit Änderungen an seinem Verifizierungsprozess vorgenommen. Davor konnte man beispielsweise selbst anwählen, ob man seine E-Mail-Kontakte importieren möchte, damit man seine Freunde auf der Website schnell findet. Dann wurden anscheinend Anpassungen vorgenommen und der Bug trat auf.

Es ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass Facebook mit Datenschutzskandalen zu kämpfen hat und auch diesmal könnten die Behörden auf den Vorfall aufmerksam werden. Immerhin handelt es sich hierbei um einen rechtlichen Verstoß. Im Jahr 2018 hatte sich aber das bisher größte Dilemma um Facebook ereignet, als Cambridge Analytica Millionen von persönlichen Daten von der Plattform erhalten hatte.

