Daumen runter: Facebook testet den Dislike-Button – im Messenger

Gerade in Zeiten, in denen sich „Empört sein“ als so eine Art Volkssport zu etablieren scheint, gibt es vor allem ein Feature, welches sich die Nutzer von Facebook sehnlichst wünschen: Den Dislike-Button bzw. die Ergänzung der Facebook Reactions um den Daumen nach unten. Einem Bericht von TechCrunch zufolge testet Facebook dieses Feature nun in einem ganz kleinen Kreis.

Das geschieht allerdings mit einem besonderen Twist bzw. einer besonderen Einschränkung: Dieser Test findet nämlich lediglich im Messenger statt. Facebook-User Hoan Do gehört zu den Auserwählten und findet in seinem Messenger etwas vor, was für mein Empfinden längst überfällig ist: Die komplette Palette der Reactions anstelle des schlichten „Like“-Daumens. Somit könnt ihr dann also blitzschnell und unkompliziert auf explizite Nachrichten eurer Freunde im Chat reagieren, was ich absolut super finde – auch, wenn ihr die entsprechenden Smileys zusammen mit zig verschiedenen anderen Emojis verfügbar habt, kann man somit deutlich schneller und punktgenauer reagieren.

Zusätzlich taucht auch ein Counter auf, wie ihr ihn ebenfalls aus den Reactions im News Feed bereits kennt – es wird also fein säuberlich erfasst, wie oft ihr in diesem Chat auf einen Beitrag mit „haha“, „love“ usw reagiert. Wie gesagt sieht diese Emoji- bzw. Reactions-Leiste aber nun ein wenig anders aus: Zu den üblichen und bekannten Reaktionen gesellt sich nun – zumindest im Test – auch der Daumen nach unten.

Wenn ihr euch erinnert, hat Facebook schon lange vor der Einführung der Reactions überlegt, wie man den „Gefällt mir“-Daumen sinnvoll ergänzen kann und war schnell der Meinung, dass ein Daumen nach unten nicht dazugehören sollte. So ein Daumen könnte in der Praxis leicht als Mobbing-Werkzeug missbraucht werden – stellt euch ein 13-jähriges Mädchen vor, welches ganz stolz ihre neuen Klamotten, neue Brille, neue Frisur etc in einem Foto präsentiert und dafür nur oder mehrheitlich Daumen nach unten erhält.

Nicht ungewöhnlich also, dass dieser Versuch unter einer überschaubaren Zahl an Facebook-Nutzern ausschließlich im Messenger stattfindet und nicht im News Feed. Im privaten Chat dürfte die Mobbing-Gefahr deutlich geringer sein und man kann schnell mal auf eine Frage mit einem Dislike reagieren, beispielsweise auf eine Frage nach dem gestern gesehenen Film im Fernsehern oder ähnliches. Facebook spekuliert scheinbar auch darauf, dass dieser Daumen gerade in einem Gruppen-Chat auch bestens als Abstimmungs-Tool funktionieren kann: So könnte beispielsweise im Chat die Abendplanung leichter koordiniert werden, wenn eine Person fragt, wer der Chat-Teilnehmer Lust darauf hat, heute Abend in den Club xy zu gehen. Der Daumen nach unten kann hier also auch als schlichtes „Nein“ verstanden werden.

Facebook hat gegenüber TechCrunch übrigens diesen Versuch bestätigt, ohne allerdings ein Wort darüber zu verlieren, ob bzw. wann diese Funktion standardmäßig eingeführt wird:

We’re always testing ways to make Messenger more fun and engaging. This is a small test where we enable people to share an emoji that best represents their feelings on a message.

Warten wir also zunächst mal ab, wie sich dieser Versuch entwickelt und ob Facebook dann entscheidet, diese Funktion für uns alle freizugeben. Ich würde es jedenfalls begrüßen – ebenso wie die Beschränkung des Dislike-Daumens ausschließlich auf den Messenger. Was sagt ihr? Gute Idee oder überflüssig? Und findet ihr es nachvollziehbar, dass der Dislike-Button nur für den Messenger und nicht für den News Feed getestet wird?

Quelle: TechCrunch