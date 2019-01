DCL – The Game: Kostenlose Demo für virtuelle Drohnen-Piloten

Wer in den letzten Jahren nicht unter einem Stein geschlafen hat, wird mitbekommen haben, dass Drone Racing sich zu einem äußerst angesagten Rennsport entwickelt hat. Die spektakulären Rennen werden mittlerweile weltweit im Fernsehen übertragen und diese action-geladenen Rennen müssen sich keinesfalls hinter anderen Rennsportveranstaltungen verstecken.

Der Zuspruch der Fans beweist auch ein ums andere Mal, dass hier nicht der x-te Trend-Sport seinen Hype erfährt, der dann flott wieder in der Versenkung verschwindet, sondern gekommen ist, um zu bleiben. Eindrucksvolles Beispiel dafür: Auf dem Champs-Élysées in Paris verfolgten bereits 2017 unglaubliche 180.000 Zuschauer an der Rennstrecke ein Event der DCL.

Die DCL ist die “Drone Champions League” und hat es seit ihrem Start im Jahr 2016 längst zum Aushängeschild im FPV-Racing gebracht. Auch in diesem Jahr wird die Liga, die von prominenten Unternehmen wie McDonald’s oder Red Bull gesponsert wird, wieder an außergewöhnliche Austragungsorte bringen. Im Mai startet die Saison in der Schweiz und wem diese Wartezeit jetzt zu lang ist, der kann sie sich auf denkbar angenehmste Weise verkürzen — indem er selbst zum Drohnen-Piloten wird und an der DCL teilnimmt, zumindest virtuell.

Auf Steam steht nämlich seit wenigen Tagen eine erste frühe Demo zum Download bereit, die euch in die DCL-Racing-Welt entführt. “DCL – The Game” heißt der Spaß, der jetzt bereits kostenlos heruntergeladen werden kann. Dort nehmt ihr an den DCL-Rennen teil, nutzt dafür die Original-Drohnen an Original-Schauplätzen und bekommt so ungefähr ein Gefühl dafür, wie es sich anfühlen muss, eine Racing-Drohne durch so einen Parcours zu manövrieren. Auch DCL-Piloten äußern sich bereits ziemlich begeistert von der frühen Demo-Version:

DCL – The Game ist mit Abstand der beste Drohnensimulator auf dem Markt. Er erlaubt Piloten auf authentischen DCL-Strecken an epischen Orten gegeneinander anzutreten. Ich kann es kaum erwarten, mich mit meinen Freunden online zu messen. Andrzej Krasny, niederländischer Drone Racing Champion 2018

Das Spiel, welches als Basis die Unreal 4-Engine nutzt, ist sogar so realistisch geworden, dass selbst Profis diese Simulation zum Training nutzen können.

DCL – The Game eignet sich ideal, um die herausforderndsten und spektakulärsten Tracks der Welt zu trainieren. Ich nutze das Spiel ständig, damit ich in Form bleibe, auch wenn die Zeit für Trainings an der frischen Luft knapp bemessen ist. Angelo Felchle, DCL Drone Pilot (Team Air Carvers Germany)

Aber lasst euch dadurch nicht verunsichern: DCL – The Game ist für Profis und Einsteiger gleichermaßen geeignet, da sich unter den vier verschiedenen Renn-Modi auch ein Arcade-Modus befindet. Der ist natürlich weniger realistisch, hilft Noobs wie mir aber dabei, sich in den Drone-Racing-Sport reinzufinden.

Climax Studios hat sich für sein Spiel bei 40 verschiedenen Profis Feedback geholt und ist zum Testen in den Windkanal gegangen, um ein möglichst realitätsnahes Spiel mit überragender Flugphysik abzuliefern. Auf zehn originalen Strecken könnt ihr euch u.a. per Tastatur und Gamepad mit euren Gegnern messen. Dabei könnt ihr zum Beispiel gegen Ghosts fahren oder auch an Online-Rennen mit anderen Spielern teilnehmen.

Bis zur finalen Version müsst ihr euch allerdings noch ein bisschen gedulden: Laut Plan soll im September die Beta bereitstehen, am 1. November dann schließlich dürfen wir die finale Fassung erwarten. Übrigens sind auch Konsolen-, Mac- und Mobile-Umsetzungen bereits in der Entwicklung.

Bevor ich euch jetzt bei Steam vorbeischicke, damit ihr die Demo mal antestet, hab ich noch ein besonderes Schmankerl für Drohnen-Fans parat: Es besteht nämlich die Möglichkeit, sich durch das Spiel für ein tatsächliches DCL-Rennen zu qualifizieren und Teil eines der Profi-Teams zu werden:

Fly the fastest times and qualify for the DCL Draft Selection 2019. The best out of 200 top pilots worldwidewill be invited to our Draft Selection Event on the 23rd & 24th of February in Cannes (France) and get the chance to be picked by one of the DCL Teams and compete in the real-world DCL 2019 season, the greatest Drone Racing Series in the world! The qualification will end on the 16th of February.

Damit ihr schon vor dem Download wisst, was euch erwartet, werft am besten mal einen Blick auf dieses Video. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß mit DCL – The Game!

Systemanforderungen:

Der Drone Racing Simulator erfordert als Betriebssystem mindestens Windows 7, sowie einen Intel Core i5-670 Prozessor, 4 GB Arbeitsspeicher und als Grafikkarte eine Nvidia GeForce GTX650.

Empfohlen werden Windows 10, ein Intel Core i7 4770k Prozessor, eine Nvidia GeForce GTX970 Grafikkarte sowie 8 GB RAM.