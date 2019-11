Deal in trockenen Tüchern: Google kauft Fitbit

Seit ein paar Tagen schwirrt ein spannendes Gerücht durch die Tech-Szene: Google könnte Interesse daran haben, den Smartwatch-Hersteller Fitbit zu schlucken. Jetzt ist die Nummer besiegelt, Google hat bereits in einem Blog-Beitrag freudig verkündet, dass Fitbit künftig zur großen Google-Familie gehört.

Wie es heißt, haben im Rahmen dieses Deals 2,1 Milliarden US-Dollar den Besitzer gewechselt. Google plant mit dieser Übernahme sein “Wear OS”-Ökosystem stärken zu können. Ein Blick zu Konkurrent Apple zeigt, dass man auf dem schwierigen Wearables-Markt durchaus erfolgreich sein kann. Das Rezept dazu ist die perfekte Kombination von hochwertiger Hardware und stimmiger Software. Dadurch, dass sich Google mit Fitbit nicht nur einen starken Hardware-Partner ins Boot holt, sondern auch auf ein erfolgreiches Ökosystem zugreifen kann, welches von vielen Millionen Fitbit-Kunden genutzt wird, dürfen wir künftig also auf spannende Wearables aus dem Hause Google hoffen.

Over the years, Google has made progress with partners in this space with Wear OS and Google Fit, but we see an opportunity to invest even more in Wear OS as well as introduce Made by Google wearable devices into the market.