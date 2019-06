Waymo ist eine Tochtergesellschaft der Google-Mutter Alphabet uns im Konzern zuständig für die Entwicklung von Technologien für autonome Fahrzeuge. In den USA ist man schon ein wenig weiter, was autonom fahrende Autos angeht, so dass auf den Straßen dort auch von Waymo schon eifrig getestet werden kann. In Europa hinken wir da noch ein wenig hinterher, was sich mittelfristig aber vielleicht auch dank Waymo ändern könnte.

Das Unternehmen hat sich nämlich auf eine Partnerschaft mit Renault-Nissan-Mitsubishi verständigen können. Das bedeutet, Waymo begnügt sich nun nicht mehr nur mit US-amerikanischen Straßen und streckt die Fühler Richtung Japan und Frankreich aus. Die Unternehmen haben eine Exklusivvereinbarung geschlossen, um alle Aspekte der fahrerlosen Mobilitätsdienstleistungen sowohl im Bereich der Passagierbeförderung als auch bei Lieferungen in Frankreich und Japan zu untersuchen.

Für Waymo-Chef John Krafcik ist das die perfekte Gelegenheit, die Waymo-Sichtbarkeit zu erhöhen und auch mal außerhalb der USA präsentieren zu können, was Waymo auf der Pfanne hat.