Je nachdem, wo man liest, muss künstliche Intelligenz wahre Wunderdinge bewirken können. Schnappt man sich eine andere Quelle, wird man erfahren, dass künstliche Intelligenz den Untergang der Menschheit bedeuten könnte. Wie so oft liegt die Wahrheit wohl wieder irgendwo dazwischen und was KI für uns zu leisten vermögen wird, dürfte in höchstem Maße damit zusammenhängen, wie wir sie trainieren und einsetzen.

Kaum irgendwo wird das so deutlich wie im Healthcare-Bereich. Wir schreiben hier bei den Mobile Geeks gerne darüber, welche Verbesserungen im medizinischen Sektor möglich sein werden, wenn durch Machine Learning auf einmal alle verfügbaren Daten sämtlicher Patienten der Welt verfügbar und vergleichbar und auswertbar wären. Gleichzeitig sind aber auch kaum irgendwelche Daten so sensibel und kritisch wie die Werte, die zum Gesundheitsstatus eines Menschen abgespeichert werden.

Eric Topol ist nicht nur Kardiologe am Scripps Research Institute und Genetiker, sondern darüber hinaus auch mehrfacher Buchautor. In seinem jüngsten Werk, welches den Titel “Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again” trägt, befasst er sich auch explizit mit Artificial Intelligence.

Über dieses Buch spricht er mit den Kollegen von The Verge, bzw. darüber, wie positiv der Effekt von künstlicher Intelligenz für die Beziehung zwischen Ärzten und Patienten sein könnte, wenn wir es richtig angehen. Dazu zeichnet Topol zunächst einmal ein sehr düsteres Bild in den aktuellen Beziehungen zwischen den Menschen, die ärztliche Hilfe benötigen und denen, die diese Hilfe realisieren sollen.

Vermutlich ist das ein Punkt, bei dem mir auch die meisten von euch zustimmen werden, wenn ihr euch die jüngsten Arzt-Termine ins Gedächtnis ruft und damit vergleicht ,wie es vielleicht vor zehn oder zwanzig Jahren gewesen ist. Ich beobachte zumindest auch zunehmend mehr, dass Ärzte sich weniger und weniger Zeit für einzelne Patienten nehmen.

Das hängt nicht in erster Linie damit zusammen, dass Ärzte einfach noch mehr Patienten abfertigen und noch mehr Geld verdienen wollen. Vielmehr geht es darum, dass in den letzten Jahren seitens der Regierungen mehr Wert auf die ökonomischen Aspekte als auf die Bedürfnisse der Patienten gelegt wurde und auch damit, dass sich Ärzte durch einen Bürokratie-Dschungel hangeln müssen. Durch letzteres geht sehr viel Zeit verloren, die man dringend mit den Patienten verbringen sollte.

Ausgerechnet künstliche Intelligenz soll laut Topol nun dazu führen, dass sich dieses Band zwischen Patient und Arzt wieder entspannt und man sich mehr Zeit miteinander nehmen kann. Wir wissen ja jetzt schon, dass gut programmierte und trainierte Algorithmen oftmals genauere Prognosen am Patienten abgeben können, als es Ärzten möglich ist.

Dadurch, dass man so viele Daten über eine Krankheit, über Symptome und über Patienten plötzlich vergleichbar machen kann, wird sich dieser Effekt auch weiter verstärken. Wichtig ist es an diesem Punkt, so der Buchautor, dass man die freiwerdende Zeit nicht dazu nutzt, noch mehr Patienten durch die Praxis zu peitschen, sondern mit den vorhandenen Patienten entsprechend mehr Zeit zu verbringen.

Das würde bedeuten, dass die Ärzte wieder viel mehr dazu kommen, das zu tun, wegen dem sie irgendwann einmal das Medizinstudium in Angriff genommen haben. KI wird den Doktoren rund um die Welt das Leben unendlich leichter machen, aber es sind eben auch nach wie vor genau die Stärken des persönlichen Kontakts gefragt. Ein Patient braucht eben den Zuspruch eines Experten, der sich nicht nur über die Wehwehchen informiert und sie diagnostiziert, sondern der auch mit Empathie auf einen solchen Patienten eingehen kann.

Notfalls müssen die Doktoren für diesen Weg — also mehr Zeit für die Patienten — auf die Straße gehen, findet Topol und sieht auch bereits entsprechende Ansätze. Hier sind also die Mediziner gefragt, sich dafür stark zu machen, dass die durch KI gewonnene Zeit zugunsten der Patienten genutzt werden kann.

Ein weiteres wichtiges Thema ist natürlich auch wieder einmal der Datenschutz. Topol spricht an, dass wir im Grunde niemals Herr über all die Daten sind, die durch Ärzte, Sensoren etc erhoben werden. Das muss sich ändern. Nicht nur müssen für Ärzte und Krankenhäuser alle verfügbaren Daten schnellstmöglich abrufbar sein — wir sollen auch selbst all diese Daten besitzen und einsehen können. Außerdem muss natürlich gewährleistet sein, dass diese Daten — egal, wo sie lagern — sicher sind.

Es ist also ein weiter Weg, der gegangen werden muss, aber der Kardiologe und Buchautor ist guter Dinge, dass wir in den nächsten Jahren wichtige Schritte in die richtige Richtung gehen können. Wenn das gelingt, werden Arztpraxen und Krankenhäuser nicht nur effektiver arbeiten können, sondern bringen auch ein wenig verlorene Zeit für uns Patienten zurück. Zeit, in denen sich die Ärzte eindringlicher mit uns beschäftigen können und so zusätzlich zu unserem Wohlbefinden und unserer Genesung beitragen.

Quelle: The Verge