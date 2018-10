Deepfakes: Sängerin Charli XCX setzt im Clip auf KI

Charli XCX, Songwriterin und Sängerin aus Großbritannien, möchte gerne zurück ins Jahr 1999. Das teilt sie uns in ihrem vor wenigen Tagen veröffentlichten neuen Song nebst Musikvideo mit und spickt den Clip dafür auch mit reichlich Anspielungen auf die späten Neunziger.

So schlüpft sie u.a. in die Rolle von Steve Jobs, während Song-Partner Troye Sivan mitunter als Eminem in Erscheinung tritt. Es gibt Anspielungen auf das legendäre Waterfalls-Video von TLC, auf den Film Titanic, auf das Computerspiel Sims, ein altes Nokia-Handy kommt zum Einsatz und einiges mehr.

Interessanter sind für uns aber die Szenen, in denen Charlie XCX und Troye die Spice Girls und die Backstreet Boys verkörpern. Interessant sind sie deswegen, weil hierbei künstliche Intelligenz und Deep Learning zum Einsatz kommen, um die Gesichter der beiden Protagonisten auf die der gesamten Bands zu legen. Genutzt wird hierzu die leidlich bekannte Deepfakes-Technologie, die wir ja schon mehrfach auf diesem Blog behandelt haben.

Nicht wenige – inklusive uns – befürchten, dass diese Deepfakes-Technik nicht nur dazu führt, dass Promis unfreiwillig in Pornofilmen auftreten, sondern dass es auch generell immer schwieriger wird, Videos auf ihre Authentizität prüfen zu können.

Augenscheinlich finden sich aber auch positive Szenarien wie eben in diesem Clip. Ryan Staake, der für das Video verantwortlich ist, nennt zwei Beweggründe dafür, wieso Deepfakes zum Einsatz kam: Einmal aus künstlerischen Gründen, aber eben auch ganz pragmatisch, weil es Zeit und Geld spart. Es stand nur ein recht schlankes Zeitfenster für den Dreh zur Verfügung und man hätte Charli und Troye jeweils in fünf verschiedene Kostüme stecken und die Szenen separat drehen müssen. Genau das gab das Zeitfenster eben nicht her und so entschied man sich für diese Deep-Learning-Lösung.