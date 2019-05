Deepfakes: Samsung-KI erweckt Fotos zum Leben

Deepfakes sind faszinierend, oft genug aber auch gruselig. Und falls ihr zu denen gehört, bei denen der Grusel-Faktor angesichts dieser Fakes größer ist als die Faszination, habe ich äußerst schlechte Nachrichten für euch: Wissenschaftler von Samsung haben in Russland eine künstliche Intelligenz am Start, die es noch einfacher macht, Deepfakes zu erstellen. Wenn wir euch bislang von solchen Fakes erzählt haben, dann gehörte dazu auch immer, dass eine KI auch entsprechend trainiert werden muss, damit ein halbwegs realistischer Fake entstehen kann. Die neue Technologie kann mithilfe von lediglich 32 Bildern fotorealistische Modelle erzeugen und selbst mit einem einzigen Bild werden noch brauchbare Ergebnisse produziert.

Auf Nerdcore erklärt René, wieso es jetzt so viel leichter geworden ist:

Nächstes Level in „Deepfake“-Tech, ein Algorithmus, der nur noch eine handvoll Bilder für ein durchaus ansehnliches Ergebnis braucht. Der Algo kommt sogar mit einem einzigen Bild als Quelle klar, braucht dafür aber für seine sogenanntes „Meta-Learning“ entsprechend viel Videomaterial. Im Prinzip lernt das Modell Bewegungsabläufe aus einem großen Haufen Videos und zieht dann eine Textur drüber. Man kann sich eine Bibliothek aus Meta-Videos vorstellen (Talking Head, Guy running, Rightwing-Asshole ibizaing etc), für die man dann nur noch den „Protagonisten“ auswählen muss.

Klar, dass Samsung in seinem Bericht erklärt, was für wundervolle Möglichkeiten sich aus dieser Technik ergeben. Andererseits dürfen wir dabei nicht unterschätzen, dass auf diese Weise auch Dinge fabriziert werden könnten, die echt creepy sind. Stellt euch vor, dass im Extremfall ein einziges Profilfoto auf Facebook dazu ausreichen könnte, dass jemand von euch ein Video erstellt, in welchem ihr Dinge von euch gebt, die ihr so natürlich nie gesagt habt.

Wenn euch interessiert, wie Samsungs Forscher diese Technologie entwickelt haben, lest den entsprechenden, oben verlinkten Bericht — und/oder schaut euch auch unbedingt dieses Video an. Ihr seht, dass dort selbst ein Portrait wie die Mona Lisa nur auf Basis des Gemäldes und dem “Meta-Learning” plötzlich zum Leben erwacht.

via TNW