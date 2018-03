DeepL Pro: Nächster Meilenstein des Übersetzers mit API und Abo-System

Als wir euch letztes Jahr im Sommer DeepL vorgestellt haben, war das für mich definitiv ein Meilenstein im Bereich der maschinellen Übersetzungen. Dank künstlicher Intelligenz und außergewöhnlich gut trainierten Algorithmen hat man die maschinelle Übersetzung auf ein neues Level gehievt und dabei immerhin den Platzhirsch Google Translate qualitativ abhängen können, ebenso wie die restliche Konkurrenz.

Jetzt zündet DeepL die nächste Stufe und erhofft sich dabei natürlich einen weiteren Meilenstein. Namentlich handelt es sich hierbei um DeepL Pro, also ein Angebot, dass sich ganz bewusst an professionelle Übersetzer wendet. An der Qualität ändert sich dabei nichts, denn DeepL Pro setzt auf die identische künstliche Intelligenz wie das weiterhin kostenlose „normale“ DeepL. Dennoch gibt es einige Gründe, die dafür sprechen, dass Übersetzer künftig lieber auf DeepL Pro setzen möchten:

DeepL übersetzt nur 5.000 Zeichen am Stück, bei DeepL Pro gibt es kein Zeichen-Limit.

DeepL Pro speichert die Texte niemals ab, zudem ist die Verbindung zu den DeepL-Servern immer verschlüsselt. Texte können also nicht von Dritten eingesehen werden. Darüber hinaus profitiert man davon, dass DeepL ein deutsches Unternehmen ist und die Aktivitäten den Datenschutzbestimmungen der EU unterliegen.

DeepL Pro kann in CAT-Tools wie SDL Trados Studio 2017 integriert werden

API-Zugang: Unternehmen können von ihren Entwicklern also Anpassungen an ihrer verwendeten Software vornehmen, so dass die DeepL-Technologie in den eigenen Produkten genutzt werden kann.

Diese Vorteile, die sich mit DeepL Pro allesamt an professionelle Kundschaft, haben allerdings auch ihren Preis. Der hält sich für mein Empfinden aber in sehr fairen Grenzen mit einem Preis von 20 Euro pro Monat, solange man weniger als eine Million Zeichen übersetzen lässt. Reicht dieses Limit nicht aus, werden zusätzliche Zeichen mit 0,01 Euro pro 500 Zeichen berechnet. Kündigen kann man dieses Abo auf monatlicher Basis

Unsere neuronalen Netze haben ein erstaunliches Sprachverständnis entwickelt. Sie können bald mit weiteren DeepL-Produkten rechnen, die weit über die Übersetzung hinausgehen und die Art und Weise verändern, wie wir mit Text und Sprache umgehen. Dr. Gereon Frahling, Geschäftsführer DeepL

Nicht nur bei DeepL hofft man jetzt natürlich darauf, dass das Bereitstellen der Software-Schnittstelle die Entwicklung von großartigen Produkten auf Basis von DeepL befeuert. Live-Übersetzungen, u.a. in Kopfhörern sind eines der Stichworte — also quasi wie die Pixel Buds von Google, nur eben mit deutlich höherer Qualität bei den Übersetzungen.

Es tut sich jedenfalls mächtig was auf diesem Gebiet und es ist ein schönes Beispiel dafür, dass Innovationen eben auch 2018 durchaus noch aus deutschen Landen kommen können. Hier wird künstliche Intelligenz auf höchstem Niveau mit europäischen Richtwerten beim Datenschutz kombiniert und das Ergebnis ist eine Übersetzung, die qualitativ auch im hochgelobten Internet-Land Kalifornien bzw. im Silicon Valley ihresgleichen sucht.